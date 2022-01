Le lenticchie sono un alimento simbolico sicuramente legato alla prosperità. Chi nel cenone di San Silvestro non si è concesso un piatto del simpatico legume nonostante la presenza di numerose altre preparazioni decisamente più succulente? Lo abbiamo fatto per augurarci un anno migliore e mai come ora ne abbiamo bisogno. Pare sia il legume più antico ad essere stato coltivato e consumato e già in età romana aveva assunto il significato augurale odierno. Simbolo del denaro per la sua forma tondeggiante, veniva regalato in eleganti sacchetti proprio con l’arrivo del nuovo anno. Riserva di nutrienti era in grado di sostituire egregiamente la carne nel piatto degli indigenti

Proprietà nutrizionali delle lenticchie

Le lenticchie sono notoriamente un cibo nutriente per l’alto contenuto di proteine vegetali e di fibre alimentari. Meno nota è la presenza di micronutrienti che rivestono un ruolo importante nella nostra alimentazione. Sono ricche infatti di rame e tiamina più comunemente conosciuta con il nome di vitamina B1. L’apporto di tale nutriente riveste particolare importanza nel processo di crescita in quanto stimola la capacità di attenzione e favorisce l’apprendimento. Per questo è particolarmente raccomandata per i bambini che però di solito non amano mangiare i cibi che la contengono.

Come rendere appetibili le lenticchie anche per i piccoli con uno sfizioso purè.

Ingredienti per 4 persone

200 gr di lenticchie

4 patate

20 gr di burro

Olio

1 rametto di timo

1 spicchio d’aglio

Cipolla

Carota

Sale

Un pizzico di pepe

Preparazione

Lavare le lenticchie prima dell’utilizzo. È preferibile acquistare un prodotto che non necessita di ammollo. In un tegame capiente fare un leggero soffritto con qualche cucchiaiata d’olio, la cipolla e la carota tritate e poi aggiungere le lenticchie e un litro di acqua. Portare ad ebollizione e far cuocere per circa 30 minuti senza aggiunta di sale finché risulteranno tenere. Per una cottura ottimale e uniforme dei legumi si possono usare i tegami di coccio.

Nel frattempo far lessare anche le patate preferibilmente con la buccia per preservare i nutrienti.

A cottura ultimata sbucciare le patate, sgocciolare le lenticchie e ridurre in purè con un passaverdura. Unire i due passati in una casseruola con l’aggiunta di aglio, burro e sale, mescolare bene e far insaporire a fuoco lento per circa dieci minuti. Prima di servire profumare con il timo e aggiungere un pizzico di pepe (facoltativo). Si può arricchire con del peperoncino secco tritato, solo però per gli adulti, ed eventualmente con del parmigiano reggiano grattugiato.

Ecco, quindi, come rendere appetibili le lenticchie anche per i piccoli con uno sfizioso purè.