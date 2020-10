Adesso ti mostro una serie di caratteri. ” ? “. Cosa ci vedi? Tutti dicono di vedere un punto interrogativo e due virgolette. Ci vedi altro? Non c’è nient’altro da vedere in questa serie di caratteri? Te lo diciamo noi. Le due virgolette rappresentano il tuo passato e il tuo futuro, e il punto interrogativo è cosa stai facendo oggi. Adesso ti mostreremo come regolare la tua concentrazione ed essere più creativi a partire da questi tre semplici caratteri.

Come società, o ci concentriamo sul non ripetere gli errori del nostro passato, o su ciò che faremo in futuro. Il nostro passato potrebbe essere di cinque minuti fa o di cinquant’anni fa. Il nostro futuro potrebbe essere quello che faremo tra trenta secondi o tra trent’anni. Regoliamo la nostra concentrazione su ciò che stiamo facendo, e facciamo delle liste di compiti che dobbiamo eseguire per tenerci sulla giusta strada. Ci focalizziamo su ciò che stiamo leggendo, quello che studiamo, quello che guardiamo e ascoltiamo. Ci concentriamo su dove ci è stato fatto un torto, sulle ingiustizie che ci sono capitate, e su ciò che la società deve fare per darci uguaglianza.

E se ti dicessimo che lo spazio bianco in quei tre caratteri è più importante di quanto non lo siano i caratteri stessi? Sposteresti la tua attenzione? Lo spazio bianco è molto discusso nell’industria del design. È definito come l’area non stampata di un pezzo di stampa, come di un poster o di una pagina di giornale. Lo spazio bianco è efficace in un layout tanto quanto il carattere stesso. Lo spazio bianco può essere importante quanto lo spazio occupato dagli altri elementi, perché supporta l’integrità visiva di uno spazio.

Come regolare la tua concentrazione ed essere più creativi

Lo spazio bianco ha uno scopo. Significa equilibrare il resto del disegno mettendo in rilievo ciò che è sulla pagina (o sullo schermo). Lo spazio bianco aiuta a focalizzare l’attenzione visiva. Se lo spazio bianco è efficace nel design, può essere efficace nella tua vita personale e permetterti di essere effettivamente più produttivo?

Perché non applicare lo spazio bianco anche al tuo programma quotidiano? Facendolo, crei un ambiente che nutre innovazione e immaginazione. Le possibilità e le opportunità di uno stile di vita costruito con uno spazio bianco all’interno diventano infinite.

Questo stile di vita può essere visto come il modo in cui creiamo la capacità mentale di giocare, esplorare, apprendere, connetterci, riposare, il tutto senza sensi di colpa o distrazioni. Spostando la tua attenzione sullo spazio bianco piuttosto che sul riempimento dello spazio, permetti alle opportunità di entrare nella tua vita per essere creativi. Essendo creativi, permetti alle infinite possibilità di entrare nella tua vita rompendo la routine, e permettendoti di diventare ciò che eri destinato ad essere.

Il bisogno di spazio bianco

Come regolare la tua concentrazione ed essere più creativi, dunque? Ovunque si abbiano obiettivi e sogni, è qui che si ha bisogno di uno spazio bianco nella vita. Desideri avere un rapporto più profondo con quella persona speciale nella tua vita? Piuttosto che essere continuamente attivi, correre da un’attività all’altra, metti da parte il tempo per tenervi semplicemente per mano. Non dovete fare nulla; e in questo non fare nulla di tempo creerete le opportunità per approfondire il vostro rapporto.

Forse stai cercando di costruire un’impresa o di creare un reddito sostenibile in maniera alternativa. Vuoi essere più creativo e produttivo? Allora programma degli spazi bianchi nel tuo calendario. Lo spazio bianco non è starsene seduti a non fare niente. Piuttosto, è tempo intenzionale che metti da parte per permettere al sussurro di saggezza e meraviglia di riempire il tuo cuore, la tua mente e la tua anima.

Puoi creare lo spazio bianco quando vai a fare una passeggiata, o quando ti siedi ad ascoltare la brezza che soffia attraverso gli alberi fuori dalla tua finestra. Si creano spazi bianchi mettendo intenzionalmente da parte il guinzaglio elettronico dei tempi moderni, e ignorando le chiamate, gli sms, le notifiche dei social media. Proprio come i tuoi occhi sono attratti dallo spazio bianco di un sito web, sarai attratto da uno stile di vita con uno spazio bianco intenzionalmente programmato.