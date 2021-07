Spesso con la frenesia di tutti i giorni ci si dimentica di prendersi una pausa di tanto in tanto, per respirare e rilassarsi. Eppure, essere in grado di staccare dallo stress del lavoro, o della vita in generale è estremamente importante, per la mente e per il corpo.

Ecco, quindi, come fare per ritagliarsi un momento di relax prendendoci cura anche dei nostri piedi con un trattamento speciale.

Come regalarsi un momento di relax e piedi morbidissimi con questo trattamento speciale

Sembra incredibile, ma uno dei modi migliori per rilassarsi in poco tempo è di regalarsi un trattamento ai piedi. Infatti, in questo modo non saranno solo i piedi a giovarne, ma tutto il corpo ed anche la mente.

Per cui, si comincia facendo un bel pediluvio al sale e bicarbonato che è ottimo per rigenerarsi dopo una giornata stancante. In effetti, con questo pediluvio si sentiranno gambe e piedi più leggeri. Per il pediluvio, basterà versare una tazzina di sale grosso e una di bicarbonato in una bacinella piena di acqua tiepida. Poi, mettere i piedi a mollo per almeno 15 minuti. In aggiunta, si può versare qualche goccia di olio essenziale di lavanda nell’acqua, per un aroma delicato e rilassante.

Al termine del pediluvio, si prosegue con uno scrub che rimuova la pelle morta e ammorbidisca la pelle secca. Utilizzando uno scrub con zucchero, olio d’oliva e miele, l’effetto sarà delicato e piacevole e si otterranno piedi morbidi e perfetti per i sandali.

Infine, concludiamo il trattamento rigenerante con una maschera per i piedi. La scelta di quale maschera usare dipende dal risultato che si desidera: infatti, esistono maschere per piedi gonfi, secchi o stanchi. Continuando a leggere vedremo la ricetta ideale per una maschera per i piedi secchi.

Ricetta maschera piedi con burro di cacao

Come abbiamo visto, è semplice regalarsi un momento di relax e piedi morbidissimi con questo trattamento speciale. Infine, per chi ha la pelle dei piedi secca e che tende a formare calli, si consiglia di concludere il trattamento con questa maschera.

Ingredienti:

4 cucchiai di burro di cacao;

2 cucchiai di sale grosso;

2 cucchiai di miele;

6 gocce di olio essenziale a piacere.

Una volta mescolati ed amalgamati tutti gli ingredienti, basterà massaggiare i piedi con delicatezza e lasciar agire la maschera per almeno 20 minuti.

Ora, il trattamento è concluso e con lui si conclude anche il momento di relax.