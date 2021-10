A tanti può essere capitato di utilizzare la candeggina per pulire o per candeggiare i capi bianchi e di ritrovarsi con il pantalone o la maglia indossati rovinati, perché inavvertitamente macchiati dalla candeggina.

In questo articolo spieghiamo come recuperare un tessuto sbiancato dalla candeggina con procedimenti facili e fantasiosi.

Per non gettare l’indumento nella spazzatura è possibile recuperarlo attraverso la trasformazione dei colori del tessuto, di cui è fatto l’indumento.

Ecco come recuperare un tessuto sbiancato dalla candeggina con procedimenti facili e fantasiosi

Il procedimento di cui parliamo è previsto solo per alcuni capi e in particolare per le t-shirt in cotone e tutti i tessuti in denim.

Possiamo creare dei giochi di colore sull’indumento rovinato utilizzando proprio la candeggina, e dare vita a macchie regolari o irregolari a proprio piacimento.

Come fare

Occorre formare dei nodi alla t-shirt o al jeans. Per quest’ultimo i nodi dovranno essere fissati con dello spago, poiché il tessuto è molto compatto.

Dopodiché prendere una bacinella e immergere il capo in acqua e candeggina.

La quantità di candeggina da versare nell’acqua dipende dalla gradazione di colore che intendiamo ottenere. Se desideriamo solo delle sfumature, allora diluirla in molta acqua. Se vogliamo un tessuto con alternanza di macchie bianche e colore, utilizzare candeggina più concentrata.

In entrambi i casi il tempo in cui il capo deve restare in ammollo non dovrà superare i quaranta minuti. Infatti, un tempo prolungato potrebbe rovinare le fibre di cui è composto il capo, tanto da farlo strappare o bucare.

Trascorsi i quaranta minuti, sciacquarlo in acqua fredda, sciogliere i nodi e procedere con il normale lavaggio in lavatrice.

Per eliminare le macchie di candeggina sui jeans possiamo utilizzare un trucchetto molto semplice. Ci si munisce di un paio di forbici o un cutter e si creano tanti piccoli tagli sulla macchia per poi sfilacciare con cura. Si otterrà così un bel jeans alla moda.