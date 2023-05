Come recuperare un tappeto vecchio o macchiato? Bastano i consigli geniali della blogger Barbara Gulienetti per farlo tornare nuovo 

Hai in casa un tappeto vecchio e con delle macchie che non vanno via? Sai che in pochi e semplici passaggi puoi personalizzarlo e renderlo più bello di prima. Ti basterà seguire i consigli dell’esperta di bricolage e blogger Barbara Gulienetti. Scopri le sue idee geniali.

Da qualche anno si sente sempre più parlare di riciclo creativo. Ci riferiamo a quella pratica intelligente che permette di riutilizzare gli oggetti, rotti o inutili, e trasformarli in qualcos’altro.

Ad esempio, un semplice barattolo di vetro può diventare un porta pennarelli. Oppure delle vaschette in plastica, quelle che contengono la frutta, possono essere riutilizzate in giardino.

Con un pizzico di fantasia e di inventiva si possono creare degli oggetti utili e decorativi. La pratica del riciclo può aiutarci a produrre meno rifiuti e a risparmiare qualche soldino. Inoltre, dedicarsi a questi piccoli lavoretti permette anche di eliminare lo stress, le ansie e rilassarsi.

L’esperta di riciclo

Se abbiamo una limitata manualità e poca fantasia, allora seguiamo i consigli dell’esperta di riciclo e riuso Barbara Gulienetti.

La famosa blogger è anche una conduttrice televisiva. Celebre è il suo programma incentrato sul fai da te dal nome “Paint Your Life”, trasmesso sul canale Real Time.

La Gulienetti nel suo blog ci spiega come dare nuova vita ad oggetti vecchi e spesso destinati alla discarica. Non li definisce solo piccoli lavoretti di bricolage, ma una vera forma d’arte che tutti possiamo imparare.

Se sbirciamo sui suoi profili social, possiamo imparare a dipingere, costruire, restaurare, decorare. E soprattutto arredare gli spazi con gli oggetti riciclati e realizzati con le proprie mani.

Come recuperare un tappeto vecchio o macchiato: ecco un’idea geniale

Ad esempio, abbiamo un tappeto che non ci piace più? È vecchio o macchiato? Non devi assolutamente buttarlo via, perché Barbara Gulienetti ci spiega come ridonargli una nuova vita.

Bastano solo pochi e semplici passaggi.

Ecco quello che serve:

1 tappeto;

1 stencil (del disegno che più ci piace);

della pittura lavabile;

il nastro carta;

1 tampone di gommapiuma per applicare la pittura.

Come procedere

Vediamo come recuperare un tappeto vecchio o macchiato.

Iniziamo posizionando 3 strisce di nastro carta su entrambi i bordi del tappeto. Ora stacchiamo quella centrale e utilizziamo il tampone di gommapiuma per colorare questa parte.

Lasciamo asciugare per bene. È il momento di posizionare gli stencil su tutta la superficie del tappeto, in particolare sulle parti macchiate o rovinate. Cominciamo a decorare con il tampone imbevuto di pittura lavabile.

Lasciamo asciugare il colore e una volta pronto, eliminiamo anche le strisce di nastro carta posizionate sui bordi del tappeto.

Basta veramente poco per ridonare una nuova vita e personalizzare un oggetto che sarebbe sicuramente finito nella pattumiera.

Un ultimo consiglio: possiamo acquistare gli stencil nei negozi di bricolage, nelle cartolerie o negli store on line.