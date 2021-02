A volte fare il bucato è come giocare d’azzardo: non sappiamo mai quello che capiterà. Basta una distrazione e il nostro maglione preferito uscirà rimpicciolito di tre o quattro taglie dalla lavatrice (o dall’asciugatrice). Anche quando pare non ci sia più niente da fare, non dobbiamo disperare. Intervenendo subito possiamo salvarlo. Vediamo come recuperare un maglione rimpicciolito.

Come recuperare un maglione rimpicciolito

Prima cosa: non farci prendere dal panico. Riempiamo il nostro lavandino con dell’acqua tiepida e un po’ di shampoo delicato. Qualora il maglione rovinato sia di pura lana darebbe bene aggiungere anche del detersivo specifico per le lane (o mezza tazza di balsamo per capelli). Ora mettiamo il maglione nel lavandino e lasciamolo in immersione per circa un quarto d’ora affinché s’ammorbidisca.

Ora lasciamo che l’acqua defluisca dal lavandino e strizziamo bene il maglione. Deve perdere tutta l’acqua rimasta assorbita dalle fibre.

Una volta che il nostro maglione è stato ben strizzato, prendiamo un asciugamano pulito e stendiamolo con cura su una superficie piana. Il tavolo della nostra cucina andrà benissimo.

Prepariamo due asciugamani puliti

Ora stendiamo il maglione sull’asciugamano per poi arrotolare l’asciugamano con il maglione dentro al fine di asciugarlo ulteriormente. Dobbiamo arrivare al punto in cui il maglione è umido, non più bagnato.

Adesso prendiamo un nuovo asciugamano e stendiamo il maglione su esso. Stendiamo il maglione il più possibile, sia in lunghezza che in larghezza. Possiamo aiutarci nell’operazione usando dei pesi (barattoli pieni, fermaporte…) per fermare i bordi del maglione. Aspettiamo che il maglione sia asciutto.

Se abbiamo eseguito tutto correttamente, e siamo fortunati, il nostro maglione preferito tornerà come nuovo.

Il metodo non vale solo per la lana. Infatti è applicabile anche a capi di altra natura, come per esempio i jeans e qualsiasi indumento di cotone.

