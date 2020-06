Come recuperare last minute il bonus da 600 euro. I lavoratori autonomi e professionisti che non sono riusciti ad avere il bonus 600 euro hanno una ultima occasione. Vi spieghiamo come recuperare last minute il bonus da 600 euro. L’Inps in una circolare di inizio giugno ha fissato un termine perentorio: il 20 giugno. C’è quindi un altro giorno di tempo per presentare il ricorso amministrativo e vedersi riconosciuta la misura rientrante negli aiuti stabiliti dal Governo.

Perché molti non hanno ricevuto il bonus da 600 euro

Molte domande non erano valide perché non c’erano i requisiti per avere il bonus da 600 euro. L’ente previdenziale ha bocciato la pratica con tanto di motivazione in modo da poter dare l’opportunità al richiedente di ricorrere. In altri casi, invece il bonus dell’indennità Covid-19 non è stato erogato per discordanza di informazioni o errori in fase di compilazione del modulo. Utenti e patronati per fare presto a presentare la domanda hanno commesso molti errori. Nel caos generale ne hanno approfittato i criminali del web con phishing di email.

Come fare ricorso

La richiesta di riesame va fatta dall’utente oppure da un patronato abilitato. Non c’è bisogno di recarsi presso l’ufficio previdenziale ma fare la procedura online sul sito dell’Inps. Per agevolare il lavoro degli uffici c’è una mail apposita per i ricorsi amministrativi.

Cosa farà l’Inps

L’Istituto previdenziale sta cercando in ogni modo di alleviare i disagi ai percipienti. Anche in questo caso aprirà una istruttoria per valutare il ricorso presentato. L’esito sarà comunicato in breve tempo via mail. Nel caso di rigetto della domanda del ricorso amministrativo, nulla è perduto. Il lavoratore autonomo e il professionista potrà proporre ricorso per via giudiziaria. I tempi si allungheranno a questo punto. Intanto per sperare di salvare il salvabile c’è l’opportunità di recuperare last minute il bonus da 600 euro percorrendo la strada del ricorso amministrativo. Non c’è però altro tempo da perdere: manca solo un giorno per presentare la domanda del ricorso.