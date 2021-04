Tante volte si è pensato di buttare via vecchie scarpe che magari non si usano più oppure sono ormai fuori moda. Questo però potrebbe essere un errore di cui puoi ci si può pentire specie se sono scarpe legate a momenti particolari della nostra vita. Per cui c’è un particolare legame affettivo.

In questo caso, però, sorge il dilemma se continuare a tenerle pur non utilizzandole occupando spazio nell’armadio oppure decidere di sbarazzarsene. In realtà c’è una terza soluzione che noi di ProiezionidiBorsa andremo nelle successive righe a spiegare.

Stiamo parlando di come recuperare in modo unico e assolutamente geniale e creativo vecchie scarpe per renderle trendy e alla moda.

Ci possono essere, infatti, tante belle idee creative per trasformare le nostre vecchie scarpe in modo da renderle fashion e quasi simili ai modelli griffati. Andiamo a vedere come si possono recuperare alcune vecchie scarpe.

Vecchie décolleté trasformate in sock boot o in scarpe griffate

Ad esempio, delle vecchie decolleté possono essere reinventate trasformandole in stivaletti calzino aderentissimi detti anche sock boot. Pochi lo sanno ma effettivamente è possibile partendo da un paio di calzettoni lunghi e ben spessi un paio di numeri più grandi della nostra taglia.

Si dovranno tagliare all’altezza del tacco e attaccarvici sotto una soletta antiscivolo adesiva. I risultati saranno un paio di sock boot alla moda!

Un altro modo per recuperare dei vecchi tacchi è quello di renderli simili alle scarpe griffate, come quelle della Chanel, di Gucci o della Miu Miu.

Queste scarpe spesso hanno il tacco decorato con degli inserti dorati e con delle perle. Quindi, cosa sarà sufficiente fare?

Semplicemente prendere delle finte perle piatte e un po’ di colla a caldo e ci si potrà divertire a decorarle come meglio si crede. Basta ispirarsi alle scarpe su menzionate.

Le infradito di pelle usate trasformate in gioielli

Infine, chi non ha nel proprio guardaroba delle vecchie infradito di pelle sobrie ma rovinate? Ebbene è possibile donargli una nuova vita trasformandole in scarpe cosiddette gioiello.

Per far questo, serviranno come nel caso dei tacchi decorati, delle pietre piatte e scintillanti, un po’ di colla a caldo e un pizzico di fantasia per trasformarle e renderle alla moda.

Unica accortezza è fare attenzione a non essere imprecisi. Ecco, quindi, come recuperare in modo unico e assolutamente geniale e creativo vecchie scarpe per renderle trendy e alla moda.