Dal 10 gennaio 2021, data del calcolo finale dei rimborsi del cashback, si sono levate diverse critiche.

Numerosi sono stati i delusi e coloro che contestano di aver ricevuto meno di quanto spettante, per non aver visto riconosciute talune transazioni ecc.

Gli scontenti e i soddisfatti

Ci sono, poi, coloro che non riceveranno alcun rimborso. In quanto non hanno raggiunto il numero minimo di dieci transazioni, che danno diritto al bonus.

Ciò in quanto molti, o alcuni pagamenti, non sono stati conteggiati dall’app Io. A fronte degli scontenti, tuttavia, ci sono i soddisfatti.

A livello percentualistico, essi sono più della metà. Infatti, su 5,8 milioni di italiani che hanno fatto la registrazione all’app, 3,2 milioni otterranno il rimborso.

Quindi, coloro che ritengono che non sono state contabilizzare tutte le transazioni, possono fare qualcosa? Cioè, come reclamare in caso di cashback andato male?

Ebbene, sembra che la soluzione sarà disponibile di qui a breve.

Cosa fare contro gli errori della app IO?

Tra le tante novità, si è deciso di prendere in carico anche la posizione degli scontenti.

Quindi, per coloro che intendano reclamare, si è predisposto uno strumento di contestazione. Sicché, alla domanda: “come reclamate in caso di cashback andato male”, sappiano gli insoddisfatti che, a partire da febbraio, sarà disponibile il modulo per i reclami.

Presentare reclamo mediante un apposito modulo

Ma, si ci chiede: “dove sarà reperibile?”. Ebbene, esso sarà scaricabile su un portale messo a disposizione dalla Consap, che è la Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici. Detta opportunità è scaturita da un’iniziativa adottata da Adiconsum, l’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente.

Quest’ultima, ha avviato un tavolo di discussione con la Consap e, a breve, lo farà con PagoPa. In definitiva, in caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi, sarà possibile presentare un reclamo, esclusivamente mediante l’apposito modulo.