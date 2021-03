Può capitare che la nostra biancheria e i nostri vestiti riposti in cassetti e armadi prendano cattivo odore, di chiuso o di umido. Ovviamente quando questo capita bisogna lavare tutto.

Tuttavia esistono alcuni metodi per prevenire questo fastidioso inconveniente. Infatti si possono inserire dei piccoli assorbiumidità, ma possiamo anche mettere dei sacchettini profumati. Scopriamo, quindi, come realizzare veloci sacchetti profumati per armadi e cassetti senza cuciture.

Materiale necessario

Il materiale necessario è davvero pochissimo:

collant;

forbici;

spago o nastri;

fiori secchi;

cotone (facoltativo);

oli essenziali (facoltativo).

Questo è un ottimo metodo per riciclare i vecchi collant rotti, smagliati o sporchi. Vanno bene quelli di qualsiasi spessore e qualsiasi taglia (sia da adulti sia da bambini).

Come realizzare veloci sacchetti profumati per armadi e cassetti senza cuciture

Fare questi sacchettini è davvero semplicissimo. Con delle forbici eliminiamo la parte rovinata dei collant, quindi selezioniamo solo le parti ancora buone.

Tagliamo quindi i collant rimasti della lunghezza che vogliamo. Le punte delle calze sono già pronte per essere riempite.

Gli altri pezzi, invece, vanno chiusi su uno dei due lati aperti: pratichiamo quindi un piccolo nodino oppure chiudiamo bene con dello spago o un nastrino.

Ora che tutti i pezzi sono pronti possiamo riempirli. Per farlo usiamo dei fiori secchi: prima di tutto la lavanda, ma anche camomilla, rosa, rosmarino, ecc.

Quando abbiamo finito di riempire dobbiamo solo più chiudere il lato ancora aperto. Per farlo facciamo di nuovo un nodino oppure usiamo nastri e spago.

Se vogliamo rendere il profumo ancora più intenso e duraturo prendiamo un piccolo batuffolino di cotone e imbeviamolo con qualche goccia di olio essenziale. Inseriamo questo batuffolino in mezzo ai fiori prima di chiudere il sacchetto.

Facciamo attenzione a circondare bene il cotone con i fiori, in modo che l’olio essenziale non entri direttamente in contatto con indumenti e vestiti.

Ora non ci resta che inserire questi semplicissimi e profumatissimi sacchetti nei nostri cassetti e armadi. I cattivi odori saranno solo un brutto ricordo.