Gli Oreo sono biscotti di origine americana che sono amati e diffusi in tutto il mondo. Sono caratterizzati da due basi di frolla rotonda al cacao e una deliziosa crema alla vaniglia al centro. Vediamo insieme come realizzare velocemente e con pochi ingredienti i golosi biscotti Oreo.

Ingredienti

Per la base occorrono:

200 gr. di farina 00;

110 gr. di burro;

60 gr. di zucchero semolato;

1 uovo medio;

50 gr. di cacao in polvere;

un pizzico di sale.

Ingredienti per la crema:

90 gr. di zucchero a velo;

90 gr. di burro;

1 bacca di vaniglia;

Preparare la base dei biscotti Oreo

Per preparare la base dei biscotti, iniziare setacciando la farina e il cacao in polvere. Prendere una ciotola ed aggiungere la farina e il cacao setacciati, lo zucchero semolato, il pizzico di sale, l’uovo e il burro a temperatura ambiente. Mescolare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Formare una pallina, avvolgerla nella pellicola trasparente e far riposare il panetto in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo, preparare il forno a 180 gradi ventilato. A questo punto, riprendere il composto e stenderlo con un mattarello: la frolla dovrà essere spessa non più di un paio di millimetri. Con una formina per biscotti, ricavare dei dischetti di numero pari del diametro di circa 5 centimetri. Poggiare poi i dischetti ottenuti su una teglia ricoperta da carta forno e farli cuocere per 12 minuti.

Preparare la crema e comporre i biscotti

Incidere una bacca di vaniglia ed estrarne i semi. In una ciotola, inserire lo zucchero a velo, i semi di vaniglia e il burro. Con l’aiuto di uno sbattitore elettrico, lavorare gli ingredienti fino ad ottenere una crema soffice. Nel frattempo, la base dei biscotti sarà pronta, ma è necessario farla raffreddare. Comporre i biscotti, dunque prendere un dischetto, spalmare la crema ottenuta (o metterla con un sac-à-poche) e chiudere con un altro dischetto praticando una leggera pressione.

Abbiamo visto come realizzare velocemente e con pochi ingredienti i golosi biscotti Oreo: friabili e cremosi sono perfetti per accompagnare il caffè.

