Pasqua è ormai alle porte e quest’anno abbiamo deciso di cimentarci nella preparazione della colomba. Ma per avere un risultato perfetto e autentico abbiamo bisogno dello stampo. Solo che non è facile reperirlo. Sia perché ormai manca poco a Pasqua, sia perché non tutti i negozi ne sono forniti. E magari quello della nostra città è uno tra questi. Ma non bisogna disperare, esiste un modo pratico e veloce per realizzarlo in casa. E praticamente quasi a costo zero, visto che potremmo già avere tutto il necessario.

Come realizzare uno stampo per la colomba fai da te praticamente a costo zero

Per quanto riguarda la ricetta, si può usare quella che si preferisce. Quella classica oppure la ricetta della colomba senza lievitazione. Ma per avere un risultato il più autentico possibile si deve usare lo stampo giusto. Quello che realizzeremo oggi non sarà perfetto come quello acquistato. Ma lavorandoci un po’ avremo come risultato una quasi perfetta colomba pasquale. E il tutto con oggetti che abbiamo in casa.

Per realizzare lo stampo ci serviranno 4 tazze o bicchieri medi di vetro. Un foglio di carta da forno e una teglia di alluminio da 8 porzioni. In questo modo si avrà uno stampo per una colomba da 750 grammi circa.

Come realizzare lo stampo?

Prendiamo la nostra teglia di alluminio. Posizioniamo i bicchieri o le tazze a formare una croce. Con i bicchieri che toccano i bordi della teglia. Se si vuole si possono usare dei bicchieri leggermente più piccoli per fare la testa e la coda. Mentre due più grandi per dove andranno le ali, cioè sul lato lungo della teglia.

Ora basterà piegare gli angoli della teglia verso i bicchieri. Possiamo usare come riferimento una foto di una colomba per aiutarci a fare un lavoro più preciso. E ripetiamo il tutto per i 4 angoli. Alla fine, avremo uno stampo dalla forma a rombo, ma con i lati incurvati. Proprio come una colomba! Ora bagniamo e strizziamo bene il foglio di carta forno e lo inseriamo nello stampo. E il gioco è fatto!

Ecco, come realizzare uno stampo per la colomba fai da te praticamente a costo zero. Versiamo il composto nello stampo foderato di carta forno e possiamo infornare. E siamo pronti a gustare la nostra colomba completamente fatta in casa.