In questa stagione sappiamo che disturbi come il mal di gola sono sempre in agguato, che vengano da batteri o da irritazioni. Esistono molti rimedi della nonna a riguardo, ma in tutti si presuppone di dover stare a casa per assumerli. Ma se si è al lavoro o fuori casa, diventa difficile prepararsi tisane o miscele per fare sciacqui. Per questo è meglio sapere come realizzare uno spray naturale per combattere il mal di gola.

Con questo sistema si potrà avere sempre e ovunque un rimedio a portata di mano. Le sostanze che lo compongono sono lenitive sia per il dolore, che per il fastidio. Inoltre hanno anche molte proprietà antimicrobiche. Un mix che fornisce un aiuto completo contro il mal di gola. Ricordiamo però, anche essendoci la pandemia da coronavirus, che è sempre meglio consultare un medico in caso di sintomi influenzali.

Ingredienti

100ml di acqua;

50 gocce di propoli;

12g di cannella;

12g di zenzero;

scorza di mezzo limone;

25g di miele.

Preparazione e utilizzo dello spray

Riscaldiamo l’acqua in una tazza al microonde o in un pentolino sul fuoco. Quando sarà calda aggiungiamo la scorza di limone, la cannella e lo zenzero. Mescoliamo bene per far disciogliere le spezie e far liberare le sostanze dalla scorza. Successivamente aspettiamo qualche minuto affinché diventi tiepida e quindi aggiungiamo la propoli e il miele. Mescoliamo bene e conserviamo la miscela in un tubetto spray. Si possono usare anche quelli di altri spray per la gola purché siano del tutto svuotati e ben puliti in precedenza. Il limone come il miele hanno anche la funzione di conservanti naturali.

Ciò nonostante è meglio non usare il prodotto oltre i 10 giorni dalla preparazione. Lo si può utilizzare 3 volte al giorno non vicino ai pasti, così da lasciarlo agire indisturbato. Bisogna semplicemente spruzzarlo direttamente in gola andando a colpire anche entrambe le tonsille. Adesso sappiamo come realizzare uno spray naturale per combattere il mal di gola da portare sempre con sé.