Spesso si pensa che il modo per ottenere un risotto dal sapore indimenticabile è quello di cuocerlo soltanto ai fornelli.

In realtà, c’è un modo più particolare per preparare un risotto che rimanga impresso nella mente e che sia di facile preparazione.

Di seguito si scoprirà come realizzare uno spettacolare risotto al forno dal sapore deciso.

Ingredienti per 4 persone:

350 g di riso;

150 g di piselli;

150 g di salsiccia;

80 g di olive verdi;

100 g di prosciutto cotto affumicato;

30 g di burro;

2 uova sode;

1 uovo fresco;

2 spicchi d’aglio;

4 cucchiai di parmigiano;

1 dado;

1 scalogno;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe q.b..

Procedimento per la cottura del riso

Tritare finemente uno spicchio d’aglio e la cipollina e soffriggerli in un tegame con un filo d’olio fino a farli imbiondire. Unire 350 grammi di riso e farlo tostare, mescolando lentamente con un cucchiaio di legno.

Aggiungere tre litri di acqua, un dado e portare ad ebollizione.

Una volta raggiunta la temperatura, è necessario abbassare la fiamma e procedere con la cottura aggiustando di sale.

Nel caso in cui sia necessario, aggiungere altra acqua bollente (così da non spezzare e rallentare la cottura). Versare poi il riso su un piatto e sgranarlo con l’ausilio di una forchetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come realizzare gli strati di riso per poterli infornare

Imburrare una pirofila e versargli un terzo del riso. Spolverarlo con il parmigiano, aggiungere pezzetti di prosciutto cotto, salsiccia e ricoprire con un altro terzo di riso.

Completare la composizione del piatto con fettine di uova sode, olive, salsiccia, prosciutto e piselli e ricoprire con l’ultima parte del riso rimasto.

Cospargere con l’uovo fresco sbattuto con un po’ di latte e terminare il tutto con gli ultimi pezzettini di burro rimasti e di olive, e pepare a piacimento.

Infornare tutto a 200 gradi e nella modalità giusta per farlo gratinare.

Nel caso in cui si desideri ottenere un riso ancora più profumato, basterà tritare finemente del basilico fresco e spargerlo su due strati di riso.

Salsiccia, prosciutto, basilico, gratin: ecco come realizzare uno spettacolare risotto al forno dal sapore deciso.