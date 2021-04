Di modi per arredare casa e renderla sempre più vicina al proprio gusto personale è pieno. Anche se ci sono trucchi per farlo spendendo poco e realizzando delle vere e proprie opere d’arte. Da qualche anno a questa parte stanno spopolando le stanze a tema cielo stellato.

Si tratta di soffitti e pareti che, di notte, brillano proprio come un cielo stellato. Non solo per un’occasione speciale, magari romantica. Ma proprio come abitudine, per andare a dormire immersi nelle stelle luminose. Come se si dormisse all’aria aperta ma con tutti i confort della propria camera da letto. Nelle prossime righe spiegheremo come realizzare uno spettacolare cielo stellato in camera da letto per stupire tutti.

Come fare per creare il cielo stellato in camera da letto?

Le soluzioni per creare questo incredibile effetto sono davvero molte. Quella più economica sono sicuramente gli stencil. Dopo aver steso uno sfondo blu si andranno a creare le galassie come uno preferisce. Bisogna sicuramente armarsi di pazienza in quanto si tratta di un lavoro fatto interamente a mano. E anche di precisione per evitare sbavature. Utilizzando la vernice spray il risultato sarà garantito.

Un’altra soluzione è data dalle luci a led posizionate dietro a un cartongesso. È sicuramente molto più dispendioso rispetto alla soluzione precedente. Ma l’impressione di essere all’aperto e molto maggiore. Se non si hanno grandi competenze nel creare una contro soffittatura è meglio rivolgersi a un professionista. Questo farà aumentare in prezzo ma renderà la propria camera una vera chicca.

Altre opzioni

Ci sono altre tre opzioni per creare questo fantastico cielo in camera. La prima sono gli adesivi fluorescenti. Sono facili da applicare, anche se bisogna evitare la creazione di bolle per non rovinare l’effetto. Anche questo è un lavoro fatto a mano e quindi pazienza e impegno sono sicuramente da mettere in conto.

La seconda opzione sono lampade che creano l’effetto desiderato di notte, alla loro accensione. Sono lampade da appoggiare per terra o su una superficie che può essere il comodino piuttosto che la scrivania. Una volta accese proiettano la luce sulle pareti e sul soffitto rendendo la stanza un vero e proprio tuffo nel cosmo.

Infine, la vernice fluorescente. Sono tinte particolari in grado di essere invisibili durante il giorno e di brillare al buio. Il costo è contenuto ma l’effetto è sicuramente stupefacente. Ecco come realizzare uno spettacolare cielo stellato in camera da letto per stupire tutti.