Torna nuovamente la ventata di profumi lontani per allietare le serate d’inverno. E in men che non dica i ricordi affiorano leggeri. Attimi di giovinezza in cui le nonne e le mamme di tutta Italia, sfornavano torte dal sapore genuino. Molto spesso la Redazione propone ricette di dolci alle mele. Spinti dal desiderio di soddisfare quei dolci capricci del palato, i Buongustai della rubrica di cucina tentano, nel loro piccolo, di carpire segreti e consigli in giro per lo Stivale, per realizzare vere e proprie opere d’arte in poche mosse.

Questa sera, è il turno della torta di mele integrale fatta con miele e vermut.

Un connubio che esalta i sapori del grande classico e che si presenta in chiave rivisitata e decisamente sorprendente.

Ecco tutti gli ingredienti per una torta di mele davvero squisita che lascerà tutti a bocca aperta

Ingredienti

a) 3 mele;

b) 2 uova;

c) 200 g di farina integrale;

d) 150 g di miele;

e) 75 g di olio di oliva;

f) 100 ml di vermut;

g) 1 cucchiaino di cannella;

h) mezza bustina di lievito per dolci;

i) il succo di 1 limone.

Come realizzare una torta di mele perfetta e molto speciale che lascerà tutti a bocca aperta. Procedimento

Lavare, sbucciare e tagliare le mele a fette. Inserirle in una ciotola con il succo di limone.

In una seconda ciotola inserire le uova e lavorarle con il miele. Amalgamare con cura con un cucchiaio e aggiungere l’olio a filo. Successivamente, aggiungere il vermut.

A poco a poco incorporare la farina, precedentemente setacciata, poi la cannella e infine il lievito.

Prendere una tortiera, rivestirla di carta da forno e versare il composto. A questo punto, disporre le fette di mele a piacimento, fino a condire abbondantemente la torta.

Far cuocere la torta in forno statico alla temperatura di 180° C per circa 45 minuti.

