La borsa dell’acqua calda ci permette di riscaldare le lenzuola e metterci sotto il piumone e le coperte già calde. Inoltre è splendido potersi accoccolare sul divano guardando le serie tv preferite mentre la nostra borsa dell’acqua calda ci scalda le mani. Non parliamo poi dei doloretti contro i quali il caldo è un rimedio eccezionale. Cervicale, dolori mestruali, artrosi, mal di schiena… Sono tutti piccoli fastidi che traggono un immenso beneficio dal calore. In questo articolo vedremo come realizzare una simpatica borsa dell’acqua calda fai da te a forma di cuore anche se non si sa cucire.

Per prima cosa occorre chiarire che la borsa dell’acqua calda che andremo a realizzare è una borsa a secco. Quindi sarà leggerissima e in ugual modo confortevole. Andiamo quindi a realizzare la nostra sagoma di un cuore su carta da lucido. Ci occorrerà un tessuto abbastanza spesso di cotone come una vecchia tovaglia o un vecchio lenzuolo. Pieghiamo in due un rettangolo 60×60 centimetri. Posizioniamoci sopra la sagoma del cuore e fissiamo il lucido e i due strati di stoffa con degli spilli. Ora tagliamo i contorni del cuore. Togliamo gli spilli e otterremo due tagli di stoffa uguali. Facciamo l’orlo a rovescio, lasciando liberi circa 7 centimetri per riempire la nostra borsa.

Il contenuto della borsa dell’acqua calda a secco

I più comuni sistemi per riempire la nostra federina a cuore sono i noccioli delle ciliegie o i vinaccioli d’uva lavati ed asciugati. Ci sono anche, validissime alternative, fra cui i cereali come il frumento, il grano saraceno, il riso, i semi di lino, i semi di zucca, i lupini. Altre imbottiture davvero speciali che si trovano in commercio in sacchetti già pronti all’uso sono le scaglie di legno di cirmolo o la pula di farro. La pula si ottiene dal farro decorticato e vanta effetti benefici sulla pelle e sugli organi interni, contenendo, per il 90%, acido silicico.

Possiamo inoltre unirvi dei fiori di lavanda per un maggior relax o dei chiodi di garofano per l’aroma speziato.

Ultimi tocchi e utilizzo

Non ci resta che riempire la nostra fodera a cuore e chiuderne l’apertura con ago e filo. La nostra borsa dell’acqua calda a secco è pronta per essere scaldata. Adagiamola su un termosifone per qualche minuto. In alternativa possiamo usare il forno, disponendola in una pirofila. Ci vorrà non più di qualche minuto e la boule tratterrà il caldo per ore. Un’avvertenza: prima di mettere la borsa termica sulla pelle, testiamone il calore affinché non sia troppo calda.

Se non sappiamo cucire

Un’alternativa sempre valida è quella del calzino di cotone. Utilizziamo un calzino a mezza gamba, riempiamolo come descritto sopra fino al tassello e facciamo un nodo alla parte della gamba. Utilizziamo come una normale borsa riscaldante.

Ecco spiegato come realizzare una simpatica borsa dell’acqua calda fai da te a forma di cuore anche se non si sa cucire.

