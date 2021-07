Come già chiarito in questo articolo, per la costruzione di una piscina interrata spesso sono necessari vari permessi ed autorizzazioni. In generale, il permesso di costruire è necessario “per tutti gli interventi di nuova costruzione che comportano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”. Tuttavia, per avere una bellissima piscina non è sempre necessario procedere a nuove costruzioni che comportino trasformazioni del territorio. Con questa breve guida sarà possibile realizzare una fantastica piscina in giardino o in terrazza senza permessi ed autorizzazioni.

Ecco come realizzare una fantastica piscina in giardino o in terrazza senza permessi ed autorizzazioni

In commercio esistono delle particolari piscine cosiddette “fuori terra”, la cui installazione non comporta alcuna trasformazione del territorio. Queste piscine si possono installare e rimuovere con estrema facilità. Vanno posizionate in uno spazio pianeggiante e hanno, in tutto e per tutto, la stessa funzionalità delle piscine interrate o in muratura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Bisogna sempre tener presente, però, che ogni Comune potrebbe avere dei regolamenti più restrittivi. Pertanto, prima di procedere all’installazione di questa piscina, è consigliabile informarsi presso l’Ufficio Tecnico di riferimento. Ad ogni modo, salvo i rari casi in cui il luogo dell’istallazione sia soggetto a particolari vincoli paesaggistici, non dovrebbero esserci problemi per l’installazione.

Queste piscine hanno varie dimensioni, forme e colori. Il loro costo è sorprendentemente basso rispetto alle normali piscine interrate. Forse la loro unica pecca potrebbe essere la struttura a vista. Ma anche a questo c’è una soluzione.

Un’ottima idea per coprire la struttura

Per coprire la struttura esterna della piscina e renderla perfetta anche da un punto di vista estetico, la soluzione migliore è quella di rivestirla.

Il modo migliore per creare un rivestimento esterno è quello di utilizzare il perlinato. Il perlinato è composto da listoni in legno che si incastrano fra loro in modo estremamente semplice. Il costo è decisamente irrisorio. Dopo aver fissato dei paletti in legno lungo i quattro lati della piscina, sarà semplicissimo fissare i listoni in legno. Un ultimo tocco potrebbe essere una mano di impermeabilizzante per legno per renderlo più resistente all’acqua. Questo rivestimento proteggerà la struttura e la piscina apparirà più bella ed elegante.

Approfondimento

Ecco, inoltre, una breve guida per la manutenzione di questa tipologia di piscine.