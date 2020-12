Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Urge dare una brutta notizia: la variopinta carta da regalo argentata che ha accompagnato i compleanni e le feste di tutti noi, non è ecologica. Perciò, quale migliore idea di combinare creatività e rispetto per l’ambiente e apprendere come realizzare una carta da regalo riciclata?

Dal principio

Solitamente, la carta riciclabile presente in abbondanza è quella dei giornali (se possibile, non utilizziamo le riviste), e già da qui si può partire a creare una carta da regalo riciclata.

Per raccogliere i giornali, ci si può recare presso le biblioteche, i bar o chiedere ai vicini (oppure “rubarli” il giorno della raccolta dei rifiuti cartacei). Un altro modo per procurarsi del materiale, è richiedere ai negozi i cataloghi delle collezioni passate: spesso sono talmente colorati, da non necessitare alcuna modifica.

È possibile lasciare la vostra carta da regalo così com’è, oppure decorarla con dei pastelli a cera o delle matite colorate in legno.

La carta regalo effetto collage

E se l’idea green fosse quella di realizzare una carta da regalo riciclata, con la tecnica del collage? In tal caso, servirebbe una colla altrettanto “verde”.

La ricetta per realizzare una colla ecologica è semplice e veloce.

160 ml di acqua

Un cucchiaio di amido di mais

Un cucchiaio di zucchero

Mezzo cucchiaio di aceto di mele

Qualche goccia di olio essenziale a piacere

Per realizzarla, si deve setacciare l’amido di mais con circa metà dell’acqua (fredda). Nel frattempo, portate a bollore (a fiamma bassa) il resto del liquido in un pentolino, insieme allo zucchero e all’aceto. Fatto questo, si dovrà versare gradualmente la mistura fredda nel pentolino, continuando a mescolare mentre il fornello è acceso.

Trascorso un minuto o poco più, il composto colloso dovrà raffreddare e sarà pronto per l’aggiunta di un olio essenziale a scelta. Un tocco di classe che conferisce quell’accento personale al regalo. La colla fai-da-te dura qualche giorno, se conservata in frigorifero, all’interno di un vasetto in vetro.

Creare una carta da regalo riciclata sarà più facile a farsi che a dirsi. Quanto al contenuto ProiezionidiBorsa dà qualche suggerimento. Sia dato sfogo quindi alla fantasia con forme, colori e profumi festosi.