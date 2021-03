Spesso si crede che per seguire l’ultima moda e vestirsi bene si debba spendere chissà quanto. Non è così, soprattutto per certi capi d’abbigliamento.

La canottiera, sia per gli uomini che per le donne, è un indumento tornato particolarmente in voga negli ultimi anni. Non è un indumento solamente estivo, indossandolo sotto una camicia aperta, va bene anche per le mezze stagioni.

I super store sono pieni di canottiere a basso costo. Ma davvero si devono spendere soldi per avere una canottiera all’ultimo grido.

No, basta una t-shirt che non si indossa più.

Ecco come realizzare una canottiera alla moda fai da te e riutilizzare le vecchie magliette.

Cosa serve e come fare

Essenzialmente servono una maglietta vecchia, magari un po’ larga, un paio di forbici per stoffa e un pennarello indelebile. Nient’altro.

Il procedimento è molto semplice. Adagiare la maglietta su un tavolo e disegnare sul fronte la scollatura che si desira. Tracciare poi la linea di taglio che si vuole fare alle maniche, magari partendo da metà spalla. Dopodiché girarla sul retro e disegnare il taglio che si vuole operare al colletto. Deve essere più piccolo della scollatura sul fronte.

A questo punto procedere con molta attenzione e tagliare la maglietta con le forbici, lungo le linee tracciate. Appena fatto, indossare la canottiera e vedere se tutto torna, soprattutto se i tagli sono simmetrici. Nel caso serva, aggiustare facendo piccoli tagli, poco alla volta.

Una volta raggiunte le misure desiderate, la canottiera è pronta. Insomma, un gioco da ragazzi.

Molti penseranno che possa risultare brutto il taglio a vivo sulla stoffa, senza alcuna rifinitura. Invece no, è proprio questo che rende particolare questo tipo di canottiere.

L’arte del riciclo

In questi tempi più che mai, saper riciclare e riutilizzare è fondamentale.

Con questo piccolo trucco le vecchie magliette dell’adolescenza non finiranno più ad essere stracci per il pavimento. Anche la maglietta più trash può diventare una canottiera carina, magari proprio tagliando il brutto disegno che ha sul fronte.

