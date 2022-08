Testo Articolo: Con pochi ingredienti e in poco tempo si possono realizzare delle vere delizie. Alcune di queste sono le torte salate. Quando si pensa ad una torta viene in mente quella dolce della nonna, la torta di mele, insomma, tutte le torte dolci che sono protagoniste di feste e compleanni. Le torte sono ottime per essere mangiate come dessert a pranzo o a cena, ma anche a colazione, almeno alcune di loro. E che dire delle torte salate, invece?

Per tutti gli amanti del salato è possibile avere una torta salata farcita in modo da poter usare come snack, da poter servire ad un aperitivo in compagnia oppure come antipasto. Si può anche scegliere se farla da zero, quindi realizzare anche la pasta, oppure se avvalersi di un rotolo di pasta brisé acquistato al supermercato.

In entrambi i casi, fare una torta rustica per deliziare le papille gustative è molto semplice. Qui di seguito vedremo come realizzare la più buona torta rustica con due ingredienti principali protagonisti: lo speck e le patate. Attenzione alla qualità degli ingredienti per un ottimo risultato.

Come realizzare una buona torta rustica salata speck e patate

Si tratta di una preparazione molto semplice. Infatti, se la pasta brisé viene acquistata al supermercato sarà ancora più semplice. Gli ingredienti sono questi:

1 rotolo di pasta brisé;

250 g di patate;

150 g di fontina;

100 g di speck;

1 uovo;

1 po’ di latte;

sale;

pepe.

Per prima cosa bisogna tagliare le patate a fette sottili rotonde (più sottili possibili per evitare che rimangano crude) e poi tagliare il formaggio a cubetti. Fatto questo, prendere lo stampo per torte circolare, mettere la carta da forno bagnata con acqua fredda e strizzata e poi adagiare il rotolo rotondo di pasta brisée. Disporre le fette di speck su tutta la superficie, poi distribuire i cubetti di fontina. Infine, ricoprire con le fette sottili rotonde di patate.

Quando la farcitura sarà completa, creare un piccolo risvoltino con il bordo e spennellarlo con uovo e latte mescolati tra di loro. Dare una bella spolverata di sale e pepe e poi mettere in forno a 180° per circa 30-35 minuti controllando la cottura di tanto in tanto.

Le possibili varianti

Al posto della pasta brisée si può usare anche la pasta sfoglia, così come si può sostituire lo speck con del prosciutto cotto o della pancetta. Il formaggio può essere uno filante a scelta. L’aggiunta di funghi può essere una buona idea, dal momento che sono un accompagnamento perfetto a speck e patate. Mai congelare la torta rustica. Si può lasciare un giorno a temperatura ambiente, oppure conservare 2-3 giorni in frigorifero. È da consumare dopo averla riscaldata un po’.

