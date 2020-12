La festa più attesa dagli italiani, il Capodanno, si sta avvicinando. Nonostante il periodo complicato per organizzare feste in molti di noi non vogliono rinunciare ad un brindisi alcolico per accogliere l’anno nuovo.

Gli italiani, si sa, sono scaramantici e rispettosi delle tradizioni. In questa semplice ricetta vi sveleremo come miscelare un cocktail di Capodanno buonissimo e portafortuna, di colore rosso e a base di melograno. Vi guideremo in una semplice versione dello Champagne Punch, realizzabile con ingredienti facili da reperire al supermercato.

Ingredienti

a) 2 tazze di succo di melograno;

b) 1 tazzina di succo di limone;

c) 3 cucchiai di sciroppo di cannella;

d) 1 tazza di vodka al limone;

e) 1 bottiglia di bollicine (champagne o vino bianco secco)

f) 1 tazza di ginger ale;

g) ghiaccio tritato;

h) per decorare: semi di melograno, menta, fette lime o limone.

Come realizzare lo Champagne Punch

Ecco come realizzare un semplicissimo cocktail portafortuna per accogliere il 2021.

Possiamo iniziare centrifugando i semi del melograno per ottenerne il succo oppure comprare direttamente il succo confezionato. In una brocca miscelare il succo di limone, lo sciroppo di cannella e la vodka. Secondo il nostro gusto possiamo aggiungere o meno dello zucchero. Successivamente aggiungere il ginger ale (sostituibile con l’acqua tonica) e il vino bianco e il ghiaccio. Il nostro consiglio è di aggiungere il vino e il ginger ale o l’acqua tonica poco prima di servire la bevanda, in modo da conservarne la frizzantezza. Possiamo mantenere la base del cocktail in frigo e aggiungere il vino poco prima di servire nei bicchieri. Per concludere in bellezza possiamo decorare con semi del melograno, foglie di menta e/o fettine di limone.

Ecco svelato come realizzare una variante del raffinato Champagne Punch. Grazie al succo di melograno possiamo creare semplicemente un drink ricercato e portafortuna adatto alle feste invernali e perfetto per il veglione di Capodanno. Questo drink raffinato ha una gradazione leggera che lo rende adatto per un brindisi in famiglia per accogliere il 2021 con i migliori auspici.