Realizzare un sacchetto per profumare gli armadi di casa è molto semplice. Richiede poco materiale e tempo. Inserendo il sacchetto nell’armadio o in un cassetto si profumeranno i capi di abbigliamento al loro interno. Il sacchetto necessita di essere cucito, quindi si richiede il minimo necessario di dimestichezza con ago e filo o con la macchina da cucire. Infatti, realizzare un sacchetto per profumare gli armadi può essere anche visto come un semplice esercizio di cucito creativo per chi è alle prime armi. Se si vuole evitare di cucire il sacchetto, usare dei vecchi collant smagliati per contenere gli aromi: basterà tenerne la parte finale tagliando poco sopra e poi chiuderla con un nastro di raso.

Come realizzare un sacchetto per profumare gli armadi

Procurarsi il tessuto

Il primo passo è quello di scegliere il tessuto con il quale si vuole realizzare il sacchetto. I più indicati sono il lino, il cotone e la canapa, che fanno traspirare gli odori. E inoltre non alterano il naturale odore delle erbe, dei fiori o delle bucce che si inseriranno al loro interno. In alternativa, usare degli avanzi di stoffa.

Scegliere l’aroma

In questo caso, tutto quanto dipende dal gusto personale. Le scelte possibili sono tante. Ad esempio, per un odore più intenso è possibile utilizzare bucce essiccate di limone e arancio accompagnate da chiodi di garofano e una stecca di cannella. Basteranno la buccia di un’arancia intera e di metà limone per ogni cassetto. Un’alternativa, invece, sono fiori e semi di lavanda assieme ad origano e rosmarino. In questo caso, acquistare una ventina di fiori di lavanda e farli essiccare in un posto caldo e buio.

Cucire i sacchetti

Una volta scelta la misura da dare al sacchetto, ritagliare dei rettangoli dalla stoffa. Prenderne i due lati più corti alle estremità, cucirne l’orlo di 1,5 cm circa da un lato e dall’altro. Quindi, piegare la stoffa in due al contrario, e cucire i lati del sacchetto a mano o con l’aiuto di una macchina per cucire. Infine, risvoltare il tessuto e riempire il sacchetto con gli aromi scelti e chiuderlo con un nastro.

