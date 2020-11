Dopo aver fatto il bagno al nostro cucciolo, sarebbe bello poterlo profumare per far sì che abbia sempre un buon odore. Di solito molti dei profumi che vengono venduti, sono ricchi di sostanze chimiche che il nostro amico a quattro zampe riconosce. Infatti spesso quando proviamo a profumarlo con queste fragranze tende a scappare e a nascondersi.

Oggi però in questo articolo daremo qualche dritta per imparare come realizzare un profumo per cani in poche e semplici mosse.

Possiamo realizzarne di diversi tipi. Basterà un po’ di pazienza e di concentrazione.

Il profumo alla menta

Ad esempio sveliamo la preparazione del profumo alla menta.

Dobbiamo fornirci di:

a) Un limone

b) Un po’ di menta

c) Acqua distillata

d) Glicerina

Il primo passo è quello di lasciar bollire l’acqua distillata in una pentola. Questa servirà come base del nostro profumo fatto in casa.

Successivamente aggiungere la menta tritata e il limone a spicchi lasciando bollire la miscela per un’oretta circa.

Come ultimo passaggio aggiungere la glicerina e qualche goccia di aceto di mele che servirà per rendere più lucido il pelo del nostro cucciolo.

Prima di applicarlo è necessario lasciarlo raffreddare.

Il profumo al gusto di cocco

Per realizzare un profumo che abbia come principale protagonista l’odore di cocco dovremmo fornirci di:

a) Qualche grammo di olio di cocco

b) Una tazza di acqua non troppo calda

c) Estratto di vaniglia

In questo caso basterà mescolare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Ricordiamo sempre che è molto importante far raffreddare il profumo prima di applicarlo sul pelo dei nostri animali domestici.

Il profumo all’olio minerale

Per questo tipo di profumo saranno necessari diversi ingredienti quali:

a) Olio minerale

b) Oli essenziali quale ad esempio la lavanda

c) Un piccolo imbuto

Versare all’interno di una pentola l’olio minerale e aggiungerci l’olio essenziale, in questo caso la lavanda.

È importante fare attenzione alle quantità. Basti sapere che per 4 gocce di olio essenziale saranno necessari 30 grammi di olio minerale.

All’interno della pentola versiamo anche un po’ d’acqua da aggiungere agli altri due ingredienti e lasciamo bollire il tutto per circa 15-20 minuti.

Come ben sappiamo, è importante lasciar raffreddare il profumo realizzato prima di applicarlo sul pelo dei nostri cani.

Realizzare profumi fatti in casa ci consentirà di risparmiare soldi e tempo. È molto semplice e veloce.

Perciò ecco svelato come realizzare un profumo per cani in poche e semplici mosse.