L’auto a volte diventa una seconda casa, soprattutto per chi deve trascorrere molto tempo in mezzo al traffico. Ogni aiuto per mantenere un atteggiamento calmo e concentrato alla guida è prezioso, e un ruolo importante lo gioca l’atmosfera che si respira nell’abitacolo.

Per mantenere l’aria salubre e gradevole è necessario che l’auto sia pulita, specialmente i suoi interni.

A ciascuno il suo bouquet

Dopo aver aspirato e deterso le superfici neutralizzando le fonti di cattivo odore, è il momento di scegliere una fragranza. Questa serve ad allietare il viaggio di autista e passeggeri, ma anche come aromaterapia per il buonumore.

Ognuno ha i suoi gusti e non sempre si accordano con profumi e deodoranti per auto in commercio. Per non parlare di quanto sono costosi e, spesso, durino poco.

Risolvere il problema è facile come realizzare un profumatore per auto fai da te, personalizzato e super economico.

Ci sono molte opzioni per creare un profumatore a basso costo e contemporaneamente decorare l’abitacolo secondo i propri gusti. Serve innanzitutto un profumo, un olio essenziale, una fragranza oleosa o un’acqua profumata. L’importante è che abbia un aroma gradito e non troppo invadente.

Diffusore di profumo fai da te

Un diffusore da appuntare alle bocchette di aerazione è perfetto per diffondere la fragranza nell’abitacolo. Si può fare facilmente con l’aiuto di una molletta di legno per il bucato. Basterà intingerla nel profumo, farlo assorbire e asciugare, e poi posizionarla.

Ma se vogliamo fare le cose per bene, ecco come realizzare un profumatore per auto fai da te, personalizzato e super economico. Ritagliare una o due listarelle di sughero da attaccare lateralmente sulla molletta. Cospargere di olio profumato o eau de toilette il sughero, che essendo un materiale molto assorbente, lo tratterà alla perfezione. Altri materiali adatti allo scopo sono il feltro, o ancor meglio la gomma crepla. Entrambi sono facilmente ritagliabili per ottenere sagome con cui rendere il profumatore carino e colorato. Stelline, cuoricini, fiori e animaletti, vivacizzano l’ambiente specialmente quando si viaggia con i bambini. Basta incollare le formine con un goccio di colla, e anch’esse garantiranno un profumo a lunga durata.

Profumatore da appendere

Ecco delle idee semplicissime per creare un profumatore da appendere allo specchietto retrovisore o altrove. Tornano nuovamente utili i tappi di sughero: basta immergerli nel profumo scelto e lasciarlo assorbire, far asciugare e decorarli con un nastrino.

Oppure si possono usare le pigne, decorative e perfette abbinate a profumi di pino, resina o cannella. Conferiscono un’atmosfera fiabesca e festiva.

Facili da fare e appendere anche le formine in gomma crepla o feltro, oppure ritagliate dai cartoni delle uova. Come sempre della forma che più ci piace e imbevute di essenza.

Infine abbiamo i sacchettini profumati, realizzati riciclando i sacchettini in organza di bomboniere e confetti. Si possono riempire di fiori secchi ed erbe aromatiche, e aggiungere chicchi di riso che aiutano ad assorbire l’umidità.

Per risparmiare ancor di più, si possono riciclare i campioncini omaggio di profumo. L’auto guadagnerà un’atmosfera lussuosa e griffata.

Se si usano gli oli essenziali, ottimi e terapeutici, o fragranze oleose, consigliamo di diluirle in un cucchiaino di alcol buongusto, o di vodka. Così si eviterà un risultato untuoso e troppo concentrato.