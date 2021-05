Con l’arrivo della primavera preferiamo trascorrere la maggior parte del tempo all’aperto per godere del sole e delle belle giornate.

Chi dispone di un giardino o di una terrazza, ha la possibilità di mangiare all’aperto e di invitare amici e parenti per trascorrere dei momenti piacevoli, di spensieratezza e godere dei colori e dei profumi della natura.

In questo articolo spieghiamo, le poche regole da seguire e come realizzare un pranzo o una cena in giardino o in terrazza e far rimanere gli ospiti a bocca aperta.

Abbiamo la possibilità di portare a tavola i profumi e i colori della primavera utilizzando un po’ di fantasia e creatività.

Preparare un menù a tema e organizzare l’ambiente rispecchiando la stagione in corso renderà le ore da trascorrere perfette e piacevoli.

Ecco come realizzare un pranzo o una cena in giardino o in terrazza e far rimanere gli ospiti a bocca aperta

Per organizzare il pranzo o la cena in modo impeccabile bisogna occuparsi delle tovaglie, dei bicchieri, delle posate e dei piatti.

Il segreto consiste nel rendere vivo l’ambiente e di scegliere per la tovaglia dei colori pastello, magari il giallo o l’arancio con stampe floreali. Abbinare ai colori della tovaglia, piatti e bicchieri, renderà l’ambiente davvero bello e di gusto.

Ovviamente i fiori non devono assolutamente mancare, visto che sono il simbolo e i protagonisti della primavera.

Primule, narcisi, rose o violette fresche potranno essere posizionati in dei piccoli contenitori sul tavolo.

Un importante dettaglio, spesso dimenticato o ritenuto poco importante, è la scelta dei segnaposto.

Sceglierli a tema utilizzando dei colori tenui, e magari disegnandoci qualcosa di simpatico come dei fiorellini o dei piccoli animaletti.

I piatti e i bicchieri dovranno essere molto colorati se abbiamo scelto una tovaglia dai colori chiari. Al contrario, se la tovaglia è molto colorata scegliere dei colori neutri, che si adattano a tutto.