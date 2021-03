Le giornate si fanno via via più calde e fra poco dovremo ritirare coperte, piumoni etc.

La Redazione ha spiegato qui, come procedere per preparare al meglio la biancheria letto invernale da riporre nell’armadio.

In questo articolo vi spiegheremo come realizzare un potente antitarme gratis.

Soprattutto le coperte di lana, ma anche i cappotti e i maglioncini vanno tutelati dalla presenza delle tarme.

Non solo lana però! È credenza comune che questa specie di farfalla si nutra solo di lana, producendo vistosi buchi nei capi. Non è così! La specie “tinea pellionella” si ciba anche di cotone, seta. Nonché di altri tessuti.

Vediamo, però, come allontanarle dai nostri armadi e come realizzare un potente antitarme gratis che profumerà anche la biancheria!

Occorrerà un’arancia e dei chiodi di garofano.

Basta prendere un’arancia e inserirvi i chiodi di garofano forando la buccia facendo pressione fino a quando arrivino alla polpa.

Gli oli essenziali rilasciati dai chiodi di garofano e quelli dell’arancia sono insopportabili per le fastidiose tarme.

A Natale le arance chiodate sono una bella decorazione natalizia e vengono addirittura appese agli alberi come ornamento.

La Santolina

Un altro potente antitarme gratis, poco conosciuto ma veramente efficace, è la santolina.

Prima di tutto è una specie floreale che appartiene alla famiglia delle “astreacee”. Si sviluppa a cespuglio e dà vita a degli splendidi fiori gialli che sono anche molto decorativi per aiuole o balconi.

La santolina è un arbusto perenne, resiliente che sopporta anche il caldo afoso. Nonché le temperature inferiori allo zero.

Si può coltivare in terrapiena o in vaso e spesso viene impiegata nei giardini delle aromatiche. È, inoltre, un’ottima varietà per bloccare il dissesto dei terreni in pendenza per l’apparato radicale molto sviluppato.

Come antitarme, si fanno essiccare dei rametti appendendoli a testa in giù per qualche giorno. Una volta essiccati possono essere inseriti in sacchettini di tela da posizionare fra la biancheria.

In alternativa se si vogliono utilizzare per proteggere i cappotti è possibile fare dei piccoli mazzetti e appenderli con un nastrino alla gruccia.