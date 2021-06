L’umidità e quindi il vapore acqueo presente nell’aria, spesso rendono invivibili alcuni giorni dell’anno. Sia con il caldo che con il freddo, la sensazione è molto sgradevole, aumenta o diminuisce la percezione delle temperature. Non bisogna neanche sottovalutare le possibili conseguenze nei muri di casa e la formazione di muffe. Ad esempio possono sorgere condense ed infiltrazioni negli ambienti di casa, come bagno e cucina, a causa dei vapori. Chi a casa non possiede un deumidificatore o condizionatore, sarebbe opportuno crearlo, anche per soffrire meno il caldo.

Vediamo come realizzare un perfetto deumidificatore casalingo con un solo oggetto senza spendere soldi e tempo.

Il potere del sale grosso

Il sale grosso è impiegato in diversi modi, per le cure di bellezza, per la pulizia di casa, per cucinare. Ma riesce anche ad assorbire tutta l’umidità che si trova nelle stanze o negli armadi. Trattiene l’umidità nell’aria, contando che per un kg di sale riusciremo a coprire efficacemente una superficie di circa 50 mq. Un’alternativa utile a deumidificare potrebbe essere acquistare una lampada al sale e tenerla accesa più a lungo possibile.

Lo scolapasta

In cucina tutti abbiamo uno scolapasta di metallo, grande o piccolo. Questo accessorio è ideale per costruire un piccolo deumidificatore adatto per ogni stanza. Basterà inserire al di sotto una ciotola o scodella di diametro maggiore. Adagiare almeno 200 gr di sale, o anche di più, sullo scolapasta e coprire con un panno. Il sale raccoglierà l’umidità e farà scolare l’acqua raccolta nella ciotola in basso, che si dovrà svuotare una volta piena. Controllare sempre che il sale sia asciutto, quando sarà bagnato si dovrà cambiarlo, o si potrà fare asciugare in forno a basse temperature.

Bottiglia di plastica

Recuperiamo una bottiglia di plastica, ad esempio dell’acqua, e dividiamola in due, lasciando la parte di sotto più alta. La metà superiore, con il tappo, andrà capovolta e inserita all’interno dell’altra metà inferiore. Il tappo dovrà essere leggermente forato, per poi aggiungere il sale grosso. L’acqua trattenuta dal sale, così finirà per scorrere nella parte di sotto attraverso i buchi e l’umidità verrà notevolmente ridotta.

