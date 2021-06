Come realizzare un ottimo tonno al sugo alla siciliana per un primo sfizioso ed un secondo saporito e profumato

Chi vive in luoghi di mare sa bene che nei primi giorni di giugno il tonno comincia ad invadere le bancarelle delle migliori pescherie. Questo pescato è poco utilizzato all’interno delle nostre cucine in quanto ci concentriamo prevalentemente sul tonno in scatola.

Sotto il punto di vista qualitativo, è scontato che ci sia differenza tra i due. Il tonno in scatola è sottoposto ad un lungo processo di conservazione che molto spesso va a diminuire le sue qualitative nutritive. Inoltre andare in pescheria ad acquistare una fetta di tonno o dei tranci è tutta un’altra cosa sotto il punto di vista del gusto. Ha un sapore indescrivibile, che trasmette ancora il profumo del mare.

In Sicilia la pesca è ancora un’attività molto redditizia e basata sulle straordinarie varietà di pesce che il mare locale offre. Vediamo come realizzare un ottimo tonno al sugo alla siciliana utile per un primo sfizioso ed un secondo a base di pesce saporito e profumato

La ricetta prende proprio questo nome in quanto il tonno viene imbottito con del sale, pepe, menta e aglio.

Prendiamo un bel trancio di tonno fresco e cominciamo a praticare dei piccoli forellini in cui inserire gli ingredienti sopra menzionati. Portiamo quindi il trancio in padella con un filo di olio EVO e facciamo fare la crosticina su tutti i suoi lati. Una volta terminato questo passaggio togliamo il tonno, aggiungiamo della passata di pomodoro e aggiustiamola a nostro gradimento con sale, pepe, zucchero ecc.

Pronta la salsa immergiamo il tonno, aggiungiamo altre foglie di menta e continuiamo la sua cottura per altri 15 minuti.

Abbiamo visto come realizzare un ottimo tonno al sugo alla siciliana utile per un primo sfizioso ed un secondo a base di pesce saporito e profumato. Inoltre possiamo realizzare anche un primo delizioso se condiamo dei bucatini con questa profumatissima salsa al sapore di mare.