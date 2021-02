Come realizzare un make up occhi usando solo matita e mascara

Chi non ha nel proprio beauty matita nera e mascara? Sono un vero must have per il trucco! Che si debba realizzare un look più glamour per la sera o uno più semplice per uno stile quotidiano, non se può proprio fare a meno. La matita in particolare, è considerata indispensabile anche da chi non si trucca abitualmente, probabilmente perché è il più versatile fra i cosmetici. Difatti si presta ad essere utilizzata per realizzare una bella bordatura nera per dare intensità allo sguardo ma se ben sfumata va bene anche come ombretto. Permette quindi di realizzare con semplicità e in economia un perfetto trucco occhi. La scrivenza e la morbidezza della mina sono caratteristiche cui stare attente in relazione alle esigenze dell’occhio. Un occhio che tende a lacrimare tanto preferirà una mina leggermente più dura, viceversa un occhio più asciutto richiederà una mina più morbida onde evitare irritazioni.

Per il mascara invece, quello che accontenta più o meno tutte le esigenze è il tipo dotato di uno scovolo medio piccolo poiché direziona le ciglia partendo dalla radice e definendole meglio. Se poi si tratta di mascara volumizzante, anche meglio! Le ciglia risulteranno riempite, lunghe e folte rendendo lo sguardo intenso e l’occhio più bello. Laddove le ciglia fossero troppo dritte si potrà sempre utilizzare un piegaciglia. Ma adesso vediamo praticamente come realizzare un make up occhi usando solo una matita nera e mascara.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come realizzare un make up occhi semplice in poche mosse

Con la matita accuratamente temperata, saturare bene l’intera attaccatura delle ciglia. Bisognerà realizzare una bordatura piena, picchiettando la matita bene tra le ciglia, senza lasciare spazi vuoti ed evitando di allungare il tratto oltre l’occhio. Munirsi quindi di un pennellino con cui muovere il prodotto fra le ciglia. In questo modo si riempiranno eventuali vuoti di colore e il trucco durerà di più. Dopo esserci assicurate di avere la punta temperata al punto giusto ricavare una linea sottile sulla linea interna dell’occhio. Sfumarla con un pennellino tagliato proseguendo sulla restante linea.

Per dare la giusta inclinazione bisognerà immaginare una diagonale fra il punto più esterno dell’occhio e la fine del sopracciglio. Quindi con la matita delineare un piccolo tratto su questa linea e sfumarlo col pennellino per dare tridimensionalità. Volendo ci si può aiutare anche con il polpastrello. La stessa matita può essere utilizzata per la parte inferiore dell’occhio, colorando leggermente tra le ciglia come sopra, tenendo ferma la zona perioculare col dito senza tendere l’occhio. Passare anche qui il pennellino e sfumare servirà a rendere lo sguardo più intenso. Se si volesse ottenere una più lunga tenuta si potrebbe tamponare sulla matita un po’ di ombretto svolgerà una funzione fissante.

Infine completare il make up con un mascara, anch’esso nero che servirà a separare le ciglia e allungarle senza appesantirle.

Ecco quindi come realizzare un make up occhi usando solo matita e mascara, l’effetto è garantito!