La notte più terrificante dell’anno sta per tornare. Un anno fa, causa chiusure generali per Covid-19, non è stato possibile festeggiare come di consueto. Ecco perché questo 31 ottobre 2021 dovremmo essere ancora più spaventosi del solito!

Non è necessario essere dei make up artist ecco, infatti, come realizzare un make up da urlo per un Halloween ancora più spaventoso con questi semplici consigli.

Le cose essenziali

Ciò che ci servirà è senza dubbio un po’ di pazienza. Non potrà mancare una palette di ombretti dai colori cupi e dark e del fondotinta per una base omogenea. La cipria dovrà essere rigorosamente molto chiara e i rossetti e lipstick di un colore rosso scuro. La matita nera, che dovrà essere di mina morbida, è l’oggetto essenziale! Questa servirà, oltre che per il trucco normale, per creare terrificanti decorazioni sulla nostra pelle.

Che si voglia diventare vampiri, streghe, scheletri, zombie scopriremo, come far tornare le anime dei defunti tra i vivi con i nostri spaventosi make up. Quindi, armiamoci di fantasia e mano ferma e non ci resta che scegliere quale trucco fa più al caso nostro.

Zombie mostruoso

I passi sono semplici e pochi. Utilizzare un fondotinta chiarissimo come base e passare della cipria ancora più chiara per fissarlo ed opacizzarlo. Con un ombretto scuro creare intorno agli occhi un effetto “smokey”. Con la matita nera dalla punta morbida intensificare il contorno occhi e creare delle striature alla base degli stessi. Essendo lo zombie un morto vivente, le labbra dovranno essere di un colore violaceo scuro. Se non si dispone di un rossetto di quel colore è possibile crearlo con un mix di ombretti. Come tocco in più, dare un effetto contouring di colore verde scuro, utilizzando un ombretto, sugli zigomi servirà a sembrare ancora più cadaverici.

Vampiro assetato di sangue

Altro personaggio cult della notte delle streghe. Semplicissimo realizzare un make up realistico. Utilizzare sempre un fondotinta chiaro e fissarlo con della cipria ancora più chiara. Ciglia finte per intensificare lo sguardo e ombretto scuro per un effetto smokey eyes fantastico. Una matita rossa dalla punta morbida servirà per la base degli occhi per dare quell’effetto “voglia di sangue”. Il rossetto dovrà essere di un rosso intenso con una sbavatura di lip gloss rosso da un lato della bocca per farlo sembrare una goccia di sangue appena bevuto. Munirsi di lenti a contatto rosse e dare un effetto contouring scuro sugli zigomi ci renderà ancora più realistici.

Altri due consigli

Teschio spaventoso

Anche in questo caso la base deve essere chiarissima, meglio ancora se si usa un fondotinta bianco per body painting. Tutto quello che ci servirà poi è ombretto e matita nera. Creare dei cerchi neri attorno agli occhi per dare quell’effetto di “vuoto” tipico del teschio. Disegnare un cerchio nero anche sulla punta del naso e sfumare verso l’alto. Rossetto nero, o semplicemente riempire le labbra con la matita nera. Creare, infine, delle striature verticali sulla bocca, fuoriuscendo dai bordi ci renderà dei teschi perfetti.

Strega malefica

Per ultimo, ma pur sempre un cult, per realizzare una strega fantastica occorrerà sempre una base chiara ed opaca su cui lavorare. Rossetto viola immancabile e trucco smokye sui nostri occhi. Utilizzare dei glitter viola o rosso scuro daranno quel tocco glamour in più al nostro make up. Ciglia lunghe e finte immancabili e con la matita nera, ben appuntita, si potrebbero creare delle ragnatele o piccoli pipistrelli sotto gli occhi.

Grazie a questi incredibili trucchi di Halloween non ci resta che prepararci e gridare: dolcetto o scherzetto?