Da sempre i fiori sono tra gli elementi più amati per decorare ed abbellire le case e gli uffici. Colorati ed unici, donano allegria agli ambienti, anche se purtroppo i fiori sono effimeri e destinati a seccare.

Ecco perché in molti decidono di impiegare direttamente i fiori secchi. Con essi, si possono creare deliziose composizioni perfette da usare come centrotavola e continuando a leggere vedremo come fare.

Perché scegliere i fiori secchi

I vantaggi di utilizzare i fiori secchi per abbellire gli ambienti e la casa in generale sono molteplici. Prima di tutto, i fiori non si rovineranno come invece accade con quelli freschi.

Inoltre, è facile procurarsi dei fiori essiccati. Si possono trovare dai fiorai, da rivenditori online oppure si può decidere di crearli a partire da fiori freschi che si hanno in casa. Poi, i fiori secchi si possono usare più e più volte in diverse combinazioni e composizioni, cambiando ogni volta stile.

Infine, utilizzando i fiori secchi sarà facile realizzare un magnifico centrotavola profumato e dar nuova vita ai fiori, se si sa come fare. In questo modo, non si dovranno buttare i fiori che ci vengono regalati, ma si potranno avere sempre con sé.

I migliori fiori da essiccare sono le margherite, le rose, le ortensie, la mimosa e la lavanda. Questi, infatti, riescono a mantenere più a lungo il profumo originale ed i colori.

Come realizzare un magnifico centrotavola profumato e dar nuova vita ai fiori

Non esiste un solo modo per realizzare un centrotavola a partire dai fiori secchi, ma ne esistono tanti quante sono le combinazioni di vari fiori. Logicamente, la scelta della composizione dipenderà da quali e quanti fiori si hanno a disposizione.

Ad esempio, per creare un centrotavola pieno di colore e stile, si possono usare delle rose in varie sfumature, dal bianco, al rosa, al rosso.

Utilizzando forbici, cesoie, ed una base di spugna, sarà semplice posizionare le rose come più ci aggrada. Prima di tutto, si ritaglia la spugna della forma del vaso o contenitore scelto per la composizione. Poi, si inseriscono le rose nella spugna, nella posizione che si desidera e tagliando il fusto della lunghezza più giusta.

In generale, si posizionano i fiori più lunghi al centro, quelli più corti ai lati, per riempire ogni angolo senza che si vedano i fusti.

Questo è un semplice esempio di come creare dei centritavola bellissimi partendo da rose secche. È comunque possibile usare moltissimi fiori diversi, in varie combinazioni, per abbellire la propria casa con gusto e raffinatezza.