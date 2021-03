Piccolo o grande che sia un bel giardino è un tuffo nella natura assolutamente da non trascurare. Però richiede anche molta cura e tempo che non tutti hanno. Vediamo allora come realizzare un giardino magnifico senza erba ma ricco di piante e colori della natura.

Le cure di un giardino

Un prato o un giardino ben curato richiedono delle cure e anche molto tempo da dedicargli. IL manto erboso va curato e in questo periodo primaverile occorrono assolutamente alcuni interventi. E’ necessario estirpare le erbacce e si fa a amano o con l’aiuto di una macchina a rulli dentati. Bisogna poi riseminare e innaffiare e tagliare affinché l’erba cresca bene. Rimandiamo a questo articolo per ulteriori approfondimenti.

Un giardino senza erba

Non sempre si ha a disposizione tempo e denaro e allora come fare? Certo ci piacerebbe avere un manto erboso senza erbacce infestanti, su cui poter anche allungare una stuoia e distendersi per qualche momento di puro relax. Eppure se non è possibile gestire in buone condizioni il manto d’erba allora la soluzione migliore sarebbe di rimpiazzarlo con qualcosa di più permanente.

La ghiaia e le piante. Come realizzare un giardino magnifico senza erba ma ricco di piante e colori della natura

Le piccole pietre di ghiaia sono la soluzione ideale per riempire gli spazi del giardino. Al posto del manto verde, avremo una colorazione biancastra, utile anche a dare luce, lì dove il giardino si trovi in una parte d’ombra. La ghiaia accoglie bene anche spazi creati con gres.

Ricoprire il terreno di ghiaia non significa rinunciare al verde. Attorno alle pareti potrebbe crescere dell’edera, molto comune ed anche utile per la sia capacità di assorbire i cattivi odori. Le piante che amiamo possono sistemarsi in vaso oppure creare della apposite aiuole in cui crescere liberamente.

Il legno e il cemento

Una soluzione molto elegante per il giardino è anche il legno, ma è una soluzione che richiede un certo investimento. Si tratta di creare degli spazi fatti a doghe di legno.

C’è poi il cemento, una soluzione che di naturale non ha assolutamente nulla.

Queste soluzioni alternative all’erba potranno creare più spazio per vivere il giardino e rispettando le piante e i fiori.