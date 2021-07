Con le temperature alte estive, è sempre difficile trovare il modo per rinfrescarsi e dissetarsi senza assumere troppe calorie. Ma la soluzione potrebbe essere dietro l’angolo con la ricetta per realizzare un un gelato fresco ed estivo a base di frutta di stagione con pochissime calorie.

Preparando questa fresca soluzione a base di frutta in casa, si possono evitare conservanti, coloranti e zuccheri di cui nessuno sentirà la mancanza dopo aver provato questo fantastico gelato.

La preparazione è molto semplice e richiede pochissimi ingredienti. Il gelato si può preparare con qualsiasi frutto di stagione e in questo caso qui è proposta una ricetta con le pesche e senza zucchero.

Ingredienti

150 grammi di pesche

100 ml di acqua

30 grammi di sciroppo d’agave o di miele

Come realizzare un gelato fresco ed estivo a base di frutta di stagione

Procedimento

Iniziare la preparazione versando in un pentolino l’acqua con lo sciroppo d’agave o il miele. Far cuocere sul fuoco moderato per qualche minuto, mescolando fino a quando non sarà completamente sciolto lo sciroppo o il miele. Dopodiché togliere il pentolino dal fuoco e far raffreddare per qualche minuto.

Nel frattempo prendere la frutta, in questo caso le pesche, lavarle e tagliarle a pezzetti che dovranno essere frullati con l’aiuto di un frullatore. Prendere tutta la polpa ottenuta e unirla alla preparazione precedente nel pentolino, oramai fredda, e mescolare per bene con un cucchiaio.

In questa fase è possibile aggiungere anche dello yogurt bianco o alla pesca, per rendere il gelato cremoso. Oppure dei cereali come il riso soffiato o gocce di cioccolato e così via.

Arrivati fin qui, il gelato è pronto è può essere versato negli stampini classici da ghiacciolo e riposti nel congelatore almeno 4 ore prima di mangiarlo.

Quando saranno pronti, potranno essere passati nel cioccolato fondente e ricoperti di frutta fresca o anche secca, come noci, pistacchi, mandorle, uvetta, nocciole e altro ancora.