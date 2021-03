Lo stile provenzale arriva dalla Francia, dalla regione chiamata Provenza che è caratterizzata da profumi e colori unici e meravigliosi. È uno stile rustico e semplice al tempo stesso che conquista tutti. Oggi con questo articolo spieghiamo come realizzare un favoloso giardino d’ispirazione provenzale in poche mosse.

Scegliere le piante

Scegliere le piante giuste per creare l’atmosfera provenzale è fondamentale, sia per la vista, sia per l’olfatto. Infatti, i profumi sono fondamentali per portarci nell’atmosfera provenzale. Il profumo dominante è la lavanda che non può assolutamente mancare, ma non solo. Via libera anche ai glicini, bouganville, rose e piante a cascata. La migliore pianta a cascata per restituire l’atmosfera provenzale è senz’altro la pervinca minor. Questa pianta sempreverde in primavera ci regala una moltitudine di fiori viola profumatissimi. È importante ricordarci di mettere sui davanzali delle fioriere da riempire per donare alla facciata della nostra abitazione un tocco di colore.

Dettagli in legno

Il legno è il materiale migliore da utilizzare per ricreare l’atmosfera provenzale. Questo stile, oltretutto si sposa perfettamente con il riciclo creativo. Infatti, possiamo riciclare delle vecchie cassette della frutta per realizzare dei portavasi per i fiori. Sempre con il legno possiamo realizzare degli archi per creare un percorso o per sovrastare un tavolino con due sedie. In questo modo creiamo un angolo intimo e romantico: per renderlo perfetto posizioniamo sugli archi le nostre piante a cascata.

Aiuole e ceste di vimini

Se ne abbiamo la possibilità, creiamo diverse aiuole di colori diversi in base ai colori dei nostri fiori. Aiuole viola di lavanda, rosa di bouganville e lilla di glicini. Queste macchie di colore renderanno fiabesco il nostro giardino. Un altro oggetto che non può mancare nel nostro giardino in stile provenzale è senz’altro il cesto di vimini, anch’esso impiegato per contenere fiori.

Queste sono le nostre linee-guida su come realizzare un favoloso giardino d’ispirazione provenzale in poche mosse. È importante scegliere i fiori e dunque i colori giusti, ma anche i materiali e i dettagli per dare ai nostri esterni un’atmosfera da sogno.

