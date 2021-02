Come realizzare un cremoso dessert al cioccolato dal gusto travolgente

Oggi vogliamo spiegare come realizzare un cremoso dessert dal gusto travolgente: stiamo parlando di un fantastico semifreddo al cioccolato fondente e pistacchi. Il tempo di preparazione non è lungo, ma ovviamente deve riposare diverse ore nel freezer.

Ingredienti

200 gr. di cioccolato fondente;

2 cucchiaini di caffè solubile;

125 gr. di burro;

4 uova;

75 gr. di pistacchi;

100 gr. di zucchero a velo;

100 ml. di panna fresca liquida;

70 gr. di cioccolato bianco.

Preparare il composto

Prendere i pistacchi, sgusciarli e metterli in un pentolino d’acqua bollente. Farli cuocere per due minuti e scolarli. Asciugarli con un canovaccio rimuovendo le bucce, tritarli grossolanamente e metterli da parte. Intanto, rompere il cioccolato, farlo sciogliere a bagnomaria e lasciarlo intiepidire. Nel frattempo, mettere in una ciotola capiente il burro a pezzetti, lo zucchero a velo (lasciarne un cucchiaio da parte) e montarli con una frusta elettrica fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Rompere le uova e dividere gli albumi dai tuorli, aggiungere questi ultimi al burro e montarli con la frusta. Dopo aver lavato per bene le fruste, montare gli albumi a neve ferma e dividere il composto a metà. Una parte va incorporata al cioccolato precedentemente fuso e a metà dei pistacchi tritati.

Preparare uno stampo da plumcake foderato con la pellicola trasparente, versare questa prima metà di composto e livellarlo con un cucchiaio. Sciogliere i due cucchiai di caffè solubile in due dita d’acqua calda e, dopo averlo fatto raffreddare, unirlo alla seconda metà di composto. Una volta incorporato molto delicatamente, versare il composto nello stampo da plumcake, livellarlo e coprirlo con la pellicola trasparente. A questo punto, mettere lo stampo nel freezer e lasciarlo riposare per circa 4 ore.

Decorare il semifreddo

Una volta trascorso il tempo necessario, mettere fuori dal freezer lo stampo e sformare il semifreddo aiutandosi con la pellicola trasparente: in questo modo, non si romperà. Metterlo su un piatto da portata e far sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco. Non appena si sarà intiepidito metterlo in un sac-à-poche e decorare il semifreddo con il cioccolato bianco. Montare la panna fredda da frigo con un cucchiaio di zucchero a velo e servirne un paio di cucchiai per accompagnare il dessert. Abbiamo visto come realizzare un cremoso dessert al cioccolato dal gusto travolgente: una via di mezzo tra un gelato e una mousse che lascerà senza parole.

