Di solito, l’albero si fa l’8 dicembre, festa dell’Immacolata. Ma, ogni famiglia sceglie di addobbarlo, nel giorno che preferisce. Ognuno aspetta il momento, quello più adatto. Per alcune famiglie diventa un rito, una giornata di festa accostato alla preparazioni di dolci natalizi. Quest’anno, diventa necessario inventare dei trucchi, soprattutto per dare ai bambini l’idea di festa, che quest’anno sarà diversa. Allora perché non realizzare un albero diverso, per esempio, di carta?

Un po’ di creatività

Realizzare un albero fatto in casa, può essere un’idea innovativa, ma anche economica. Si tratta di addobbi originali e facili da realizzare. Quest’idea ci farà divertire insieme ai nostri bambini e ci farà sviluppare la nostra creatività. Si tratta di un vero progetto, che potrebbe unirci ancora di più. Si possono scegliere diverse modalità. Possiamo decidere di addobbarlo in modo semplice o di ricercare qualcosa di più elaborato. Ecco come realizzare un albero di Natale fatto in casa.

Cosa ci serve?

a) Forbici;

b) cartoncino verde o altri colori, possiamo scegliere tutti i colori possibili che ispirano la fantasia;

c) nastro adesivo trasparente;

d) un pennarello;

e) decorazioni per l’albero; si usano di solito, coriandoli, nastri, brillantini, fiori, adesivi;

f) una pistola per la colla a caldo.

Per creare un albero di carta, servirà tanta fantasia e una buona manualità. La carta è un materiale che ci permette infinite soluzioni. Realizzare bellissimi fiori di carta, può essere una decorazione molto originale. Per fare il busto dell’albero, si può usare un bastone di legno che poi potrà essere rivestito con la carta regalo. Per fare i rami, una buona soluzione possono essere i fili di ferro che possiamo decorare come preferiamo. Sui fiori che appenderemo all’albero, potremmo scrivere i nomi delle persone che passeranno con noi il Natale. Inoltre, un’altra idea originale, potrebbe essere quella di appendere ai rami, piccole fotografie incorniciate da originali cornici di carta colorata. Ecco come realizzare un albero di Natale fatto in casa.