Il Carnevale è una festa tradizionale che porta con sé un’infinità di dolci tipici e bontà varie. Ciò che vogliamo raccontare oggi è come realizzare questo delizioso e cremoso dolce veneziano tipico del Carnevale: stiamo parlando della crema fritta alla veneziana. Si tratta di una crema pasticciera fatta raffreddare, impanata e poi fritta: morbida e cremosa è davvero irresistibile.

Ingredienti per la crema

150 gr. di farina 00;

4 tuorli d’uovo;

1 pizzico di sale;

100 gr. di zucchero;

50 gr. di amido di mais;

500 ml. di latte parzialmente scremato;

1 bacca di vaniglia;

scorza grattugiata di un limone.

Ingredienti per la panatura e la frittura

2 albumi;

100 gr. di pangrattato;

100 gr. di zucchero;

1 litro di olio di semi.

Preparare la crema

In una ciotola, rompere le uova e ricavarne i tuorli. In un’altra, setacciare la farina e l’amido di mais. Aggiungere ai tuorli un pizzico di sale e lo zucchero. Prendere le fruste elettriche e montare gli ingredienti per circa 5 minuti. Aggiungere poco alla volta la farina e l’amido di mais setacciati continuando sempre ad amalgamare. Nel frattempo, incidere la bacca di vaniglia ed estrarne i semi. Intanto, in un pentolino far scaldare il latte ed aggiungere i semi ottenuti dalla bacca di vaniglia. Mentre il latte scalda, ricavare da un limone la scorza ed unirla al latte. Portarlo ad ebollizione ed incorporare il composto di uova a quello di latte.

Far cuocere per qualche minuto fino a farla addensare: saranno necessari circa 8 minuti. A questo punto, versare la crema addensata in una pirofila rettangolare e livellarla ottenendo uno spessore di circa 2 centimetri. Una volta che la crema sarà completamente raffreddata, ricavare dei rombi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Fare cuocere la crema fritta

Per ottenere la crema fritta, è necessario preparare due ciotoline: una con il pangrattato e l’altra con i due albumi sbattuti. Nel frattempo, far scaldare una padella capiente con abbondante olio per friggere e passare ogni rombo prima negli albumi e poi nel pangrattato. Quando l’olio sarà ben caldo, immergere i rombi impanati e farli cuocere circa due minuti per parte e, non appena saranno ben dorati, rimuoverli e poggiarli su della carta per fritti. Cospargerli di zucchero e servire ancora tiepidi: ecco come realizzare questo delizioso e cremoso dolce veneziano tipico del Carnevale.

Approfondimento

La ricetta veloce per preparare i dolci sardi tipici del Carnevale