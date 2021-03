La primavera riscalda l’aria e il cuore, ma siamo costretti a stare chiusi in casa per le restrizioni dovute all’emergenza Covid. Si avvicina la Pasqua e l’ideale sarebbe rendere armonia negli ambienti in cui viviamo in modo da ritrovare il colore delle tradizioni. Per apprezzare ogni angolo della nostra casa, diamo sfogo alla creatività con decorazioni naturali per Pasqua. Ecco come realizzare l’albero di Pasqua, con ingredienti semplici che già si trovano in casa. Per le decorazioni meglio utilizzare materiali da reperire facilmente, ad esempio, ramoscelli secchi, gusci d’uovo e fiori freschi raccolti direttamente dal giardino. L’ingrediente speciale è la fantasia che aiuta a realizzare ogni cosa.

Si possono realizzare tantissime decorazioni di Pasqua per rendere allegra la casa con fiori e colori. Iniziamo con realizzare l’Albero di Pasqua, una rivisitazione dell’albero di Natale.

L’Albero di Pasqua è molto semplice da realizzare, le dimensioni dipendono dallo spazio disponibile in casa e dall’arredamento.

La struttura si realizza con rami secchi che si possono recuperare in giardino. Inoltre, si possono utilizzare anche dei rami fioriti di pesco o di ciliegio. Riporre i rami in un vaso, o utilizzare una scatola stretto e rivestirla di carta colorata. Per tenere fermi i rami nel vaso si possono utilizzare dei sassolini. Per abbellire l’ambiente e rendere l’albero più suggestivo, utilizzare un vaso in vetro. I rametti secchi possono essere dipinti anche con i colori della primavera. Ad esempio, rosa o azzurro.

Ad ogni rametto dell’albero aggiungere pulcini e coniglietti. Inoltre, aggiungere degli ovetti colorati dando spazio alla fantasia. Ad esempio, comprare delle uova di polistirolo e dipingerle con i colori che si preferiscono. Applicare le uova colorate direttamente alla punta dei rami. Oppure, con la colla applicare dei nastri colorati alle uova e appenderle ai rami chiudendo con dei fiocchetti.

Cestini di fiori

Un’altra idea originale, diversa dai classici ovetti colorati, è quella di utilizzare dei gusci delle uova trasformandoli in piccoli portafiori. Per realizzare i portafiori, bisogna fare attenzione ad eliminare solo la parte iniziale del guscio. Effettuare dei piccoli fori utilizzando un ago ai due lati e legare un filo di spago o del filo di cotone. Il filo servirà ad appendere il guscio ai rami secchi dell’albero. Nei cestini inserire fiori colorati, secchi o freschi, ad esempio delle margherite gialle.