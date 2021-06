È la borsa da mare per eccellenza. Pratica e sempre alla moda, la borsa di paglia è l’accessorio dell’estate. Di varie dimensioni, piccola o grande, è sempre adatta a rendere più sbarazzino ogni abbinamento. Ma non sempre riusciamo a trovare il modello che più ci piace. Quindi, perché non crearla direttamente e spendendo veramente poco!

Il metodo per le più pratiche del fai da te

Per chi ha pazienza e abilità da vendere, si può realizzare da zero. Comprando la paglia nei negozi per il fai da te e intrecciando tutto a mano. Basterà ammorbidire la paglia in acqua bollente per renderla più maneggevole. E poi seguire una trama classica, magari usando come modello una vecchia borsa. Ma è un metodo più dispendioso che porta via tanto tempo. E non sempre il risultato è quello desiderato.

Come realizzare in poche mosse una bellissima borsa di paglia spendendo pochi euro

Invece di complicarci la vita, possiamo procurarci delle tovagliette in paglia o fibra naturale. Per una borsa più chic prendiamo quelle tonde. Si trovano in tutti i negozi per casalinghi. Sono le famose tovagliette per colazione all’americana. Ne prendiamo due della dimensione che preferiamo. Poi ci serviranno circa 10 metri di corda, dello spago e un ago per la lana. E due pezzi di corda di circa 80 cm l’uno.

Con lo spago creiamo una spirale ovale della dimensione che ci serve. Poi cuciamo tra loro le file di corda usando spago e ago per la lana. Prendiamo le misure della circonferenza della tovaglietta per capire quanto vogliamo alti i laterali della borsa. Ora che abbiamo creato questa fascia/fettuccia cuciamola molto saldamente al bordo della prima tovaglietta. Se necessario, aiutiamoci con una pinza perché il materiale è abbastanza duro. Dopodiché procediamo a cucire l’altra tovaglietta. Non serve essere precisi, ma che i punti siano ben stretti.

Finiamo usando i pezzi di corda per creare i manici. Possiamo cucirli dal lato interno oppure da quello esterno, secondo i gusti. Meglio avvolgere un po’ di spago alle estremità per evitare che si sfilaccino. Ed ecco come realizzare in poche mosse una bellissima borsa di paglia spendendo pochi euro. Siamo pronti a sfoggiare la nostra borsa e ricevere mille complimenti.

