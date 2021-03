Costruire con il fai-da-te un laghetto nel proprio giardino potrebbe sembrare un impresa faticosa e costosa, ma in realtà non è così.

In questo articolo spieghiamo come realizzare in modo semplice ed economico un meraviglioso laghetto in giardino ed abbellirlo con pesciolini e ninfee.

Dove costruirlo

Accertarsi che la posizione scelta del laghetto non vada ad interferire con eventuali tubazioni, impianti elettrici, ecc.

Effettuare lo scavo su un terreno libero da grosse radici.

Valutare lo spazio a disposizione, per rendersi conto delle misure da prendere per la grandezza della vasca.

Disegnare il perimetro del laghetto. Si consiglia di realizzare un laghetto dalla forma irregolare, in modo da poter nascondere delle eventuali inesattezze.

Studiare la profondità del laghetto. Consigliamo di realizzare due differenti profondità creando una vasca con gradino, o con diversa pendenza.

Come fare lo scavo

Questa è la parte più impegnativa.

Occorre munirsi degli attrezzi giusti: una pala e un rastrello.

Una volta effettuato lo scavo, coprire il fondo del laghetto con della sabbia umida per uno spessore di circa due o tre centimetri.

La scelta della vasca

Se si vuole risparmiare conviene acquistare un telo impermeabile.

Stendere sullo scavo prima un telo in fibra tessile, tipo lo iuta, e successivamente quello impermeabile.

Questi teli devono superare il bordo della vasca, di almeno 25 o 30 centimetri.

Fissare il telo al terreno con delle pietre, oppure dei picchetti.

Riempire il laghetto con l’acqua

Dopo aver riempito il laghetto con l’acqua, coprire la parte superficiale del telo con pietre irregolari, sabbia e ghisa per dare al laghetto un aspetto naturale.

Installare una pompa elettrica

Acquistare una pompa elettrica, dalle dimensioni e potenza variabili, a secondo della grandezza del laghetto.

La presenza della pompa è fondamentale per avere dell’acqua pulita e garantire la sopravvivenza dei pesci e delle piante acquatiche.

La pompa a riciclo deve essere inserita alla fine dello scavo.