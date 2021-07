D’estate la nostra pelle ha bisogno di attenzioni diverse rispetto all’inverno. Produciamo più sebo in eccesso, il livello di idratazione è di un altro tipo. Con il freddo dobbiamo proteggere il volto dalle basse temperature e dal gelo, con il caldo bisogna evitare le ore cruciali al sole. Oltre che usare in tutto il corpo creme solari, provviste di protezione, si deve fare attenzione ai prodotti che si acquistano per idratare il viso.

Anche la scelta di alcuni make up può essere determinante per non rovinare la pelle. In questi mesi bisogna abbandonare trucchi troppo coprenti e pesanti, per scegliere prodotti più light e senza sostanze chimiche. Invece di usare fondotinta chimici, che creano strati enormi di trucco sul viso, meglio creare una crema colorata con i prodotti che abbiamo in casa.

Vediamo come realizzare in casa una BB crema fondotinta leggera ed efficace a costo zero, con pochi elementi.

Gli ingredienti

a) Un cucchiaino di fondotinta, quello che usiamo quotidianamente;

b) un cucchiaio di protezione solare, crema o latte;

c) un cucchiaio di crema idratante;

d) un po’ di correttore;

e) 2 gocce di acqua di rose.

In alternativa si può anche aggiungere un illuminante viso, una punta di amido di riso oppure olio di riso o Argan al posto dell’acqua di rose. Miscelare bene tutti gli elementi direttamente in un piccolo contenitore di vetro o plastica, fino a raggiungere un composto omogeneo. Poi controllare la consistenza, se è il caso rimodulare leggermente le dosi per ottenere una crema fluida.

Scegliere il tipo di olio o acqua profumata in base al tipo di pelle, se grassa, si può utilizzare il gel di aloe. Per quanto riguarda la scelta del fondotinta, invece, è più adatto a questo tipo di uso quello minerale e liquido. L’amido di riso servirà a mantenere per più tempo il trucco sul viso.

Ecco come realizzare in casa una BB crema fondotinta leggera ed efficace a costo zero, utile per tutto l’anno.