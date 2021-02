Basta sentire la parola “Zen” e ci si sente subito rilassati. La mente vola in Giappone e alla fantastiche discipline orientali.

Il giardino zen rappresenta il perfetto connubio tra l’arte del giardinaggio e la filosofia orientale. Nei Paesi orientali se ne trovano tantissimi: sono luoghi di riflessione dove poter meditare e rilassarsi.

Negli ultimi anni la cultura orientale sta facendo sempre più breccia nel mondo occidentale. Perchè allora non portare un tocco di Giappone in casa propria? Andiamo a vedere come realizzare il proprio giardino zen.

Gli elementi che costituiscono il giardino zen

Iniziamo a vedere cosa bisogna procurarsi. Ecco quindi gli elementi essenziali di un giardino zen, dal forte significato simbolico.

Acqua : rappresenta la vita, nel suo scorrere e divenire. In genere è un laghetto, talvolta arricchito da piante acquatiche e pesci.

Piante : di solito si tratta di arbusti a foglia piccola e senza fiori (acero giapponese, bambù, felce, muschio, camelia giapponese…).

Sabbia , la base su cui tracciare le linee.

Pietre e rocce: possono essere disposte in modo da creare il perimetro del laghetto oppure essere collocate in un angolo del giardino. In genere hanno forma tondeggiante e simboleggiano la stabilità.

Come realizzare il proprio giardino zen

Una volta procurati gli elementi essenziali, procedere è semplice.

Anzitutto va delimitata l’area interessata utilizzando una struttura di contenimento in pietra o legno, da riempire con la sabbia (volendo anche mescolata a ghiaia).

A questo punto bisogna disporre gli elementi decorativi a proprio piacimento.

Per la piantumazione delle piante, si consiglia l’occhio esperto di un giardiniere.

Manutenzione

Il giardino zen non ha grosse pretese. Si tratta infatti di una pratica rilassante e piacevole. Del resto, il suo scopo è proprio questo!

Soltanto le piante richiedono infatti un po’ di manutenzione (in termini di annaffiatura e concimazione) che varia in base alla specie prescelta.