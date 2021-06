Sono davvero poche le donne che escono di casa non truccate. Con l’inizio della pandemia, dovendo rimanere forzatamente a casa, quest’abitudine si è un po’ persa. Poi con la mascherina indossata sorgono non pochi problemi. In pratica il trucco, e soprattutto il rossetto, scompaiono in poco tempo rendendo vano ogni impegno. Ma c’è chi non riesce ad andare al mare o in piscina senza fondotinta e fard, combinando dei pasticci quando esce fuori dall’acqua. Per non parlare delle conseguenze evidenti del caldo e dell’afa sul volto dopo qualche ora che si sta al sole. D’estate non bisognerebbe usare gli stessi prodotti invernali, perché la pelle ha diverse esigenze. Il make up deve essere più leggero e traspirante, mai eccessivo e pesante.

Vediamo come realizzare facilmente un trucco impeccabile e duraturo a prova di sudore. Con dei piccoli accorgimenti.

Fondotinta

Prima di applicare qualsiasi prodotto, è fondamentale l’uso della crema solare e poi del primer, questo eviterà colature eccessive ad alte temperature. Per chi soffre di pelle grassa, è consigliabile un primer opacizzante, per partire da una base perfetta. Scegliere il fondotinta non è una cosa da poco, di sicuro dovrà essere light, idratante, con protezione solare e minerali. Solitamente si opta per quelli in polvere con effetto mat, ma andranno anche bene quelli in crema opachi, magari con azioni anti-invecchiamento. Inoltre sembra anche utile applicare la cipria compatta per fissare e rendere omogeneo il colore del viso, evitando nuance tendenti all’arancione. Come tocco finale non può mancare un fard che illumini il viso abbronzato, sempre in armonia con le tonalità della carnagione.

Waterproof

Per un trucco a prova di caldo, i migliori prodotti da utilizzare sono quelli impermeabili, o waterproof. Quindi scegliere matite e mascara adatte e resistere al sudore e acqua, per evitare l’effetto panda. Non applicare gli ombretti in crema, soprattutto nelle pieghe delle palpebre, perché non resisteranno a lungo, meglio optare per la polvere. Per il rossetto, invece di scegliere quelli troppo scuri, andranno benissimo lucidalabbra per dare un tocco di luce e stile al viso.

