Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come realizzare delle splendide bomboniere fatte in casa a costo zero.

Aguzzare l’ingegno in tempi difficili è una prerogativa delle persone intelligenti. Con poco, si può riuscire a fare molto. Spesso bastano un poco di inventiva e di manualità per trovare delle soluzioni low cost anche a necessità che di norma sono più onerose.

Le bomboniere sono un componente fondamentale di ogni cerimonia, che sia un battesimo, un matrimonio o una laurea. Ma non sempre è possibile preparare dei “pensierini” con materiali nobili e costosi come oro e argento. Quindi, come si può realizzare qualcosa di comunque dignitoso e a suo modo pregiato senza spendere troppo?

C’è una soluzione semplice ed efficace: il fai da te. La rete è piena di spunti che si possono “rubare” per creare piccoli capolavori, preziosi perché unici e inimitabili. I materiali, certo, non possono essere metalli pregiati. Sarebbero tra l’altro difficili da lavorare senza gli opportuni strumenti. Ci si può procurare una bella scorta, invece, di quelli naturali: non solo carta ma anche foglie, dei rametti particolari, frutti di stagione caratteristici come ghiande e castagne e tanto altro.

La carta e il cartone sono di certo quelli più facili da reperire e da lavorare. Se si pensa ai classici “lavoretti” delle scuole, spesso venivano fuori quasi dei capolavori! Tutto quello che serve è una bella dose di buona volontà. Questo tipo di oggettistica “povera” si sposa benissimo con battesimi e comunioni, ma anche – perché no! – con lauree e alcuni matrimoni a tema. Per non parlare dei compleanni!

Certo, bisogna stare attenti a non fare figuracce con gli ospiti. Magari non tutti si aspettano lavori in pasta di sale o gesso. Soprattutto se “l’importanza” della festa sale. Ma c’è una soluzione anche per questo: il legno.Un materiale povero, ma che può diventare molto pregiato ed assolutamente unico quando lavorato nella maniera giusta.

Tra l’altro, molte associazioni benefiche come l’UNICEF realizzano questo tipo di lavori. Se perciò non abbiamo troppa manualità ma vogliamo comunque stare attenti alle spese, rivolgersi a queste Onlus è una buona idea. Può essere un ottimo modo di unire l’utile, il dilettevole e un’azione benefica, tutto insieme.