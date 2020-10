Il Natale si avvicina e per chi vuole provare con il fai – da – te, proponiamo delle idee originali molto semplici e in questo articolo spieghiamo come realizzare delle meravigliose palline per l’albero di Natale.

I materiali da utilizzare sono facili da reperire e si possono avere anche già in casa.

Le palline possono essere realizzate in polistirolo, lana, vetro trasparente, stoffa e altro.

Ecco come realizzare delle meravigliose palline per l’albero di Natale

Palline di Natale con il feltro

Procurarsi delle palline di polistirolo in un negozio bricolage e incollarvi sopra degli strati di feltro di vari colori. Si possono ritagliare di varie forme, facendo delle farfalle, delle stelle, dei pupazzi di neve, delle renne. Applicare le forme sul polistirolo con la colla a caldo.

Palline di Natale con i bottoni

Se si hanno delle vecchie palline da non voler più utilizzare, una buona idea è quella di incollarci sopra tanti bottoni colorati e di tutte le forme.

Palline di Natale di polistirolo con i glitter per rendere l’albero favoloso.

Occorrente:

palline di polistirolo;

colla a caldo;

colla vinilica;

acqua;

pennello;

glitter;

filo sottile.

Procedimento

Mettere in una ciotola la colla vinilica e scioglierla in un po’ di acqua. Con un pennello, ricoprire l’intera superficie della pallina con la colla e applicare i glitter. Quando si saranno asciugati, attaccare un filo sottile con la colla a caldo, legare le due estremità con un nodo e appenderle sull’albero.

Palline di Natale trasparenti con macchie di colore

Occorrente:

palline trasparenti;

pastelli a cera;

nastri colorati;

pelapatate;

phon;

imbuto.

Procedimento

Con il pelapatate tagliare a pezzettini i pastelli a cera e raccoglierli in una ciotola. Aprire le palline trasparenti e con un imbuto metterci all’interno le scaglie dei pastelli a cera. Chiudere le palline e, con l’aiuto di un phon, riscaldarle ruotandole e facendo in modo che le scaglie, sciogliendosi, ne colorino l’interno. Così daranno vita a delle belle sfumature di colore.