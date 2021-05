Per molti è una vera passione. Quella di utilizzare delle profumazioni naturali e leggere da diffondere in casa. Un modo per donare un tocco di freschezza al pulito. Perché mai sia l’abitudine di utilizzare il profumo per coprire cattivi odori.

La pulizia è sempre da mettere in conto e fondamentale per ogni abitazione. Abbiamo scoperto che anche per questo tipo di passione si può ricorrere al fai-da-te. Ecco, quindi, come realizzare con pochi soldi un profumo naturale per la casa scegliendo la fragranza che più ci piace combinando pochi ingredienti in modo semplicissimo.

Premessa

Gli oli essenziali possono avere anche una funzione terapeutica quindi dobbiamo rispettare dei precisi dettami. Intanto, per ogni dubbio, meglio chiedere al proprio medico o ad un eccellente erborista.

Ad esempio, chi sta per esporsi per un lungo periodo al sole dovrà evitare l’essenza di finocchio, limone o pompelmo. La fonte che utilizziamo è tratta dalla rielaborazione di alcuni siti del settore erboristico e fai-da-te.

Gli ingredienti

a) 50 ml di alcool etilico a 95°;

b) 10-20 gocce di oli essenziali;

c) mezzo litro d’acqua;

d) contenitore;

e) batuffoli di cotone o bastoncini di legno.

Procedimento

Per sapere come realizzare con pochi soldi un profumo naturale per la casa scegliendo la fragranza che più ci piace combinando pochi ingredienti in modo semplicissimo, partiamo dalla preparazione. Prendiamo un batuffolo di cotone, lo bagniamo con l’alcool e passiamo l’interno della superficie della ciotola.

Versiamo 50 mil di alcool e 15 gocce di olio essenziale e quindi mescoliamo. Aggiungiamo mezzo litro d’acqua e mescoliamo ancora.

Il profumo è pronto

Abbiamo creato la nostra fragranza. A questo punto possiamo versare nell’apposito contenitore e inseriamo i bastoncini.

In alternativa si possono anche lasciare dei batuffoli di cotone imbevuti della miscela in vasetti aperti. In termini di diffusione dell’aroma, hanno però una durata molto ridotta.

I bastoncini garantiscono maggiore persistenza. Ogni tanto ci ricorderemo di girarli per ravvivare l’emanazione dell’odore. In questo modo, in linea con i nostri gusti, abbiamo realizzato un aroma per la nostra casa.