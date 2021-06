Prendersi cura della propria pelle è indispensabile per ottenere un viso levigato e privo di impurità. Si deve fare attenzione a detergere mattina e sera ed applicare le creme adatte, per pelli grasse o secche, antirughe o per contrastare l’acne. Se non si soffre di particolari patologie o allergie, si possono impiegare dei prodotti naturali al 100%, senza spendere un euro. Spesso è meglio affidarsi a sostanze non chimiche, per evitare possibili infiammazioni, e scegliere qualche prodotto conservato in cucina.

Vediamo come realizzare 3 semplici maschere di bellezza fai da te utilizzando solo prodotti naturali.

Cannella e tè bianco

La cannella è una spezia molto usata in cucina, oltre ad essere ingerita, ma sembra che doni molti benefici anche alla pelle. Potente antibatterico, antisettico, antiossidante, contrasta i radicali liberi, ricco di vitamina A, PP, B5, B6, carotenoidi. Quindi oltre a combattere le rughe, depura, purifica e attenua le infiammazioni della pelle. Occorre però fare attenzione perché la cannella può risultare irritante ed è quindi sconsigliata per le pelli sensibili. Meglio fare una piccola prova preliminare, come descritto qui.

Il tè bianco, famosa bevanda cinese proveniente dalle foglie della Camelia Sinensis, è prelibato da gustare, ma non solo. Contiene catechine che combatte l’invecchiamento della pelle, contiene vitamina C ed E, rende la pelle luminosa e levigata.

Maschera per restringere i pori

Unire ingredienti come cannella di Ceylon e tè bianco può rinvigorire la pelle, a condizione di non essere intolleranti o allergici a uno dei due. Preparare un infuso con una busta di tè e aggiungere mezzo cucchiaino di cannella in polvere. Poi versarlo in un piccolo contenitore in ceramica con un po’ di farina o fecola di patate, mescolare finché non si sarà ottenuta una crema. Spalmare sul viso, evitando le zone delicate, lasciare agire per 15 minuti e risciacquare.

Peeling

Dopo aver preparato la tisana con il tè bianco e 1 cucchiaino di cannella, aggiungere un po’ di zucchero di canna, senza farlo sciogliere. Non resterà che applicarlo sul viso con le mani e massaggiare per qualche minuto, poi eliminare ogni traccia con l’acqua.

Maschera purificante

Per purificare pelli miste si potrà fare una volta a settimana questa maschera naturale. Mescolare, insieme ad un cucchiaino di cannella, 2 cucchiaini di miele e con i polpastrelli massaggiare sul viso e sciacquare poi con abbondante acqua.

