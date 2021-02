I segni del tempo non lasciano dubbi. Sia sulle persone che sulle cose prima o poi essi si manifestano e ci suggeriscono di affrontarli con cura. Ma per oggi mettiamo da parte il benessere del viso e del corpo per occuparci dei segni d’usura che si presentano sulle superfici in legno.

Questa guida è un utile ausilio per capire come ravvivare il legno opacizzato dei mobili. Capita, infatti, che dopo molti anni sulle superfici in legno si formi una patina antiestetica che rovina l’aspetto dei mobili.

C’è legno e legno

Non tutti i mobili e i tipi di legno sono uguali. Naturalmente a seconda della tipologia di legno si dovrà optare per diversi tipi di trattamento.

Ad esempio per il noce, l’ebano e il teck l’elemento maggiormente consigliato è l’olio d’oliva, mentre per il legno con finiture in gommalacca è più consigliato l’uso dell’olio paglierino. In altri casi, come per il mogano rosso, invece, è meglio usare la tintura di iodio per dare l’effetto lucido al nostro mobile antico.

Esiste tuttavia un detersivo facile da preparare in casa che possiamo usare su gran parte delle superfici in legno. La sua preparazione è alla portata di tutti: chiunque ha gli ingredienti necessari in casa. Ecco, dunque, come ravvivare il legno opacizzato dei mobili.

Un detergente naturale

Prendiamo un nebulizzatore e riempiamolo con dell’olio d’oliva, una spruzzata d’aceto di mele, il succo di mezzo limone e qualche goccia di olio essenziale. Mischiamo bene gli ingredienti per ottenere il composto desiderato.

Quindi con un panno applichiamo la mistura su ogni parte del mobile. Facciamo attenzione a passare con cura il nostro detergente sulle venature più profonde del mobile. Oltre a lucidare il legno, infatti, l’olio ha anche ottime proprietà nutrienti dello stesso.

Facciamo altresì attenzione a non ungere oltremodo le superfici. Se ci siamo resi conto di aver messo troppo detergente, con un panno diverso da quello usato per la sua applicazione, cospargiamo del thè verde. Quest’ultimo servirà a sgrassare l’olio in eccesso. Questo piccolo trucco ci permetterà di dare nuova vita ai mobili di un tempo.

