In ogni cenetta romantica ci sono degli elementi che non possono mancare: ortaggi freschi di stagione, magari un bel trancio di pesce fresco e un primo preparato con amore. Però nell’elencare gli ingredienti ci siamo dimenticati un elemento fondamentale: un vino di ottima qualità. Infatti questa bevanda non può assolutamente mancare durante un appuntamento galante.

Un metodo semplice e intelligente

E come fare se nella fretta di fare la spesa e di presentarci al meglio, ci siamo dimenticati di mettere il nostro alcolico al fresco? Per fortuna esiste un modo velocissimo che può salvarci da questo piccolo errore e farci risultare impeccabili agli occhi della nostra dolce metà! Per questo, oggi, vi spieghiamo come raffreddare una bottiglia di vino con un metodo semplice e intelligente.

Il trucco del panno

Oggi vi forniamo una guida semplicissima su come raffreddare una bottiglia di vino con un metodo semplice e intelligente. Bastano pochi piccoli accorgimenti per mettere questo trucchetto in pratica.

Basterà, infatti, aprire il rubinetto, impostarlo sull’acqua fredda e lasciare scorrere il fiotto sulla bottiglia per un tempo massimo di quindici minuti. Non è il caso, però, di sprecare tanta acqua e di far schizzare in alto i valori della bolletta, quindi il rimedio qui proposto risulta ancora più ingegnoso.

È necessario prendere un panno oppure un piccolo asciugamano. Qualunque delle due opzioni si scelga, basta che siano puliti. A questo punto bisognerà inzuppare il canovaccio sotto il fiotto di acqua gelida e avvolgerlo con cura sulla bottiglia. Lo step finale consisterà nel metterlo in congelatore per almeno una decina di minuti. Voilà, problema risolto!

Ecco la spiegazione esaustiva su come raffreddare una bottiglia di vino con un metodo semplice e intelligente. Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo allora di dare un’occhiata a tutti i nostri articoli, dedicati a semplificare la vita di tutti i giorni. Ad esempio, basta cliccare qui per scoprire a che temperatura è preferibile conservare il vino.